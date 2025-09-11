ofss shares fell despite oracle s strong results 3 day rally ended ओरेकल के मजबूत रिजल्ट के बावजूद OFSS के शेयर लुढ़के, 3 दिन की तेजी थमी, Business Hindi News - Hindustan
OFSS Share Price: आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर (OFSS) के शेयर पिछले 3 दिनों की तेजी बरकरार नहीं रख पाए। यह स्टॉक आज 7% से भी ज्यादा ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद गिरता ही गया।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 12:32 PM
आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर (OFSS) के शेयर पिछले 3 दिनों की तेजी बरकरार नहीं रख पाए। यह स्टॉक आज 7% से भी ज्यादा ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद गिरता ही गया। दोपहर 12 बजे के करीब यह 1.04 पर्सेंट नीचे 9164 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, सुबह 9950 रुपये पर खुला था।

सुबह बड़ी तेजी के साथ खुलने की की एक बड़ी वजह इसकी अमेरिकी पैरेंट कंपनी ओरेकल के बेहतरीन नतीजे थे। ओरेकल ने हाल ही में अपनी तिमाही कमाई के आंकड़े जारी किए हैं, जो विश्लेषकों के अनुमान से भी कहीं बेहतर रहे हैं। पैरेंट कंपनी के मजबूत प्रदर्शन से निवेशकों में OFSS के भविष्य को लेकर भी उम्मीदें जगी हैं, हालांकि मुनाफावसूली ने शेयर की उड़ान की थाम ली।

क्या कह रहे एक्सपर्ट

लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा, "OFSS ने ₹9,775 पर ब्रेकआउट का प्रयास किया, लेकिन उसे जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे यह प्रयास विफल रहा। ऊंचे स्तरों पर आपूर्ति के दबाव को इस अस्वीकृति से पुष्टि मिलती है, जहां मौजूदा सत्र की शुरुआत (ओपन) ₹9,950 के उच्च स्तर के बराबर रही, जिससे कमजोरी और पुष्ट हुई। तेजी (बुल्स) के नियंत्रण में वापसी के लिए, शेयर को ₹9,950 के ऊपर ट्रेड करना और बनाए रखना जरूरी होगा, जो गति (मोमेंटम) के लिए मुख्य ट्रिगर होगा।"

जैन ने आगे कहा, "नकारात्मक पक्ष (डाउनसाइड) में, मजबूत सपोर्ट जोन ₹8,525 के आसपास तक लिक्विडेशन (लंबे पोजीशन की बिकवाली) जारी रह सकती है। जब तक ताकत वापस नहीं मिलती, तब तक शेयर पर दबाव बना रह सकता है, इसलिए किसी भी तेजी (बुलिश रिवर्सल) के लिए ₹9,950 एक महत्वपूर्ण स्तर है।"

कंपनी के बारे में जानें

OFSS एक आईटी कंपनी है जो वित्तीय सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है और इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। कंपनी मार्केट कैप लगभग ₹79,445 करोड़ है। कंपनी लगभग 72.56% प्रमोटर होल्डिंग के साथ लगभग 2.89% का डिविडेंड यील्ड देती है।

क्या आपके पास भी हैं ये शेयर?

अगर आपके निवेश पोर्टफोलियो में OFSS के शेयर हैं, तो आज आपके लिए खुशी का दिन है। शेयर की कीमत में आई इस बढ़त ने निवेशकों की संपत्ति का मूल्य बढ़ा दिया है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि पैरेंट कंपनी ओरेकल के क्लाउड बिजनेस में मजबूती से OFSS को भी फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में भी इसके शेयर अच्छा प्रदर्शन जारी रख सकते हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

