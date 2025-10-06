मजबूत बिजनेस अपडेट के बाद इस कंपनी के शेयर पर टूटे निवेशक, ₹254 पर आया भाव

यह इस बात का संकेत है कि कंपनी ने लगातार 10 से अधिक तिमाहियों तक स्थिर वृद्धि का क्रम बनाए रखा है। कंपनी के अनुसार, इसके अपने ब्रांड और अधिग्रहित ब्रांड दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं।

Nykaa Share: ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन प्लेटफॉर्म नायका (Nykaa) की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर 6.25% उछलकर ₹254.80 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गए, जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर है। यह बढ़त कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के मजबूत बिजनेस अपडेट के बाद देखने को मिली।

क्या है डिटेल कंपनी ने रविवार को अपनी नियामक फाइलिंग में कहा कि उसने Q2 FY26 में तेज़ विकास गति दर्ज की है और लगातार एक और तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी को उम्मीद है कि इस तिमाही में उसका कंसॉलिडेटेड नेट रेवेन्यू पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग “मिड-ट्वेंटीज” (20–25%) की दर से बढ़ेगा। यह वृद्धि त्योहारी सीजन की समय से पहले शुरुआत के चलते आई है। कंपनी का कुल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) भी करीब 30% (थर्टीज) तक बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले कुछ तिमाहियों में दर्ज मिड-ट्वेंटीज़ (25% के आसपास) से अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः फैशन वर्टिकल में नई गति और ब्यूटी वर्टिकल के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित रही।

ब्यूटी सेगमेंट में लगातार वृद्धि नायका ने कहा कि उसका ब्यूटी वर्टिकल एक बार फिर मजबूत बना हुआ है, और नेट सेल्स वैल्यू (NSV) तथा नेट रेवेन्यू ग्रोथ दोनों ही मिड-ट्वेंटीज (20–25%) की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह इस बात का संकेत है कि कंपनी ने लगातार 10 से अधिक तिमाहियों तक स्थिर वृद्धि का क्रम बनाए रखा है। कंपनी के अनुसार, इसके अपने ब्रांड और अधिग्रहित ब्रांड दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं।

फैशन वर्टिकल में भी जोरदार प्रदर्शन कंपनी ने बताया कि उसका फैशन वर्टिकल भी मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। इस वर्टिकल का NSV ग्रोथ “हायर मिड-ट्वेंटीज़” (25–28%) के दायरे में रहने की उम्मीद है, जबकि नेट रेवेन्यू ग्रोथ में भी सुधार होकर यह लो-ट्वेंटीज़ (20–22%) तक पहुंचने की संभावना है। पिछली कुछ तिमाहियों में यह वृद्धि लो से मिड-टीन (13–16%) के बीच थी। कंपनी के अनुसार, नेट रेवेन्यू ग्रोथ की दर NSV से थोड़ी कम है क्योंकि विज्ञापन और मार्केटिंग आय में समयांतराल देखने को मिला है।