डिमांड में नायका के शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने तय किया टारगेट प्राइस
घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर पर कवरेज शुरू किया है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जहां सामान्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स और डिस्काउंटिंग पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
Nykaa share price: बाजार में सुस्ती के बीच मंगलवार को नायका की पैरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर डिमांड में नजर आए। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यह शेयर 1.14% बढ़कर 256.65 रुपये पर पहुंच गए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 273.20 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 154.90 रुपये है। आपको बता दें कि नायका के शेयरों में पिछले एक साल में 60 परसेंट से ज्यादा की तेजी आई है जबकि पिछले छह महीनों में यह 25 परसेंट से ज्यादा बढ़ा है।
ब्रोकरेज ने कवरेज शुरू किया
घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर पर कवरेज शुरू किया है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जहां सामान्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स और डिस्काउंटिंग पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं नायका कंटेंट, प्रभाव और ब्रांड विश्वास के जरिए खुद को अलग पहचान दिलाता है। इसका इन्वेंट्री-लेड मॉडल, सीधे ब्रांड संबंध और ओमनी-चैनल उपस्थिति इसे नकली उत्पादों और कमोडिटाइजेशन से प्रभावित बाजार में अलग बनाती है।
बता दें कि नायका के पास भारत के ऑनलाइन ब्यूटी और पर्सनल केयर (BPC) मार्केट का लगभग 27% हिस्सा है। भारत का BPC बाज़ार एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, जिसमें ऑनलाइन पैठ FY25 में लगभग 22% से बढ़कर FY30 तक 35% होने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुमान है कि नायका का BPC ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) FY25 से FY30 तक 26% के CAGR और FY37 तक 22% बढ़ेगा। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 280 रुपये बताया है। वहीं,न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है, जिसमें बैलेंस्ड रिस्क-रिवॉर्ड और कम समय में सीमित बढ़त का जिक्र किया गया है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
नायका ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 243% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो पिछले साल इसी अवधि के ₹10.04 करोड़ की तुलना में ₹34.43 करोड़ रहा। नायका के मुख्य ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 25% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल इसी अवधि के ₹1,874.74 करोड़ की तुलना में ₹2,345.98 करोड़ रहा।