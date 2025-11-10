243% बढ़ गया दिग्गज कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की लूट, एक्सपर्ट बोले - ₹298 जाएगा भाव, खरीदो

संक्षेप: पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में करीब 3% की गिरावट आई है। फिलहाल, शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹268 के करीब ट्रेड कर रहा है। इस साल अब तक यह शेयर 57% चढ़ा है।

Nykaa Share: ब्यूटी और फैशन ई-टेलर नायका (Nykaa) की पेरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (FSN E-Commerce Ventures) के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज 7 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई और यह 262 रुपये पर आ गया था। शेयरों में यह तेजी शानदार सितंबर तिमाही के नतीजे के बाद देखी गई है।

क्या है डिटेल नायका ने बीते शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जुलाई-सितंबर तिमाही के अपने परिणामों की घोषणा की। कंपनी ने दूसरी तिमाही के अपने समेकित नेट प्रॉफिट में 243% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹34.43 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹10.04 करोड़ था। नायका का रेवेन्यू भी वित्तीय वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 25% बढ़कर ₹2,345.98 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹1,874.74 करोड़ था, जैसा कि कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में बताया गया है। शुद्ध लाभ में क्रमिक आधार पर 48% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के ₹23 करोड़ से बढ़कर ₹2,155 करोड़ हो गया।

शेयर पर ब्रोकरेज की राय ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने नायका के शेयर पर अपना 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखा है और ₹271 का टारगेट प्राइस तय किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी को अपने दोनों प्रमुख व्यवसायों (ब्यूटी और फैशन) में विकास की गति बनाए रखने का भरोसा है। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी अनुमान लगाया कि तीसरी तिमाही (Q3) में नायका का ब्यूटी सेगमेंट प्रदर्शन मजबूत रहेगा, जिसे नायकालैंड इवेंट और सेल सीजन का समर्थन मिलेगा। इसी तरह, सीएलएसए (CLSA) ने भी नायका पर अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग को बरकरार रखा है और ₹298 का टारगेट प्राइस तय किया है। CLSA ने वित्त वर्ष 2026 से 2028 के लिए नायका के EPS (अर्निंग पर शेयर) अनुमान में 2% से 3% की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में, नायका पर 25 विश्लेषकों का कवरेज है, जिनमें से 12 ने 'बाय' की, चार ने 'होल्ड' की और 9 ने 'बेचने' की रेटिंग दी है।