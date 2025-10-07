2 दिन में 9% बढ़ गया यह शेयर, कंपनी के बिजनेस अपडेट और ब्लॉक डील ने दिया बूस्ट
Nykaa share price: फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए मशहूर नायका की मूल कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स के शेयर मंगलवार को डिमांड में थे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन इस शेयर ने बीएसई पर 4% छलांग लगाई और भाव 266 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52-सप्ताह का उच्च स्तर है। बीते सोमवार को भी शेयर डिमांड में रहे थे। सिर्फ दो कारोबारी दिन में शेयर 9 पर्सेंट उछल चुका है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 154.90 रुपये है। शेयर का यह भाव मार्च 2025 में था।
शेयर में तेजी की वजह?
एक ब्लॉक डील की वजह से शेयर में तेजी आई है। ब्लॉक डील के तहत 14 लाख से ज्यादा शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा Q2 FY2026 के व्यावसायिक अपडेट जारी किए गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में नायका ने घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-अगस्त तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) तीस के करीब होगा, जबकि पिछली कुछ तिमाहियों में यह बीस के मध्य में रहा है। कंपनी ने कहा कि यह बेहतर प्रदर्शन फैशन क्षेत्र में नई वृद्धि और ब्यूटी क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से प्रभावित है।
जून तिमाही के नतीजे
एफएसएन ई-कॉमर्स का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 79 प्रतिशत बढ़कर 24.47 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में नेट प्रॉफिट 13.64 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही में उसकी कुल आय सालाना आधार पर 1,753.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,164.27 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी के ब्यूटी सेग्मेंट ने 1,975.37 करोड़ रुपये का और फैशन सेग्मेंट ने 170.83 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। नायका के शेयर की बात करें तो पिछले छह महीनों में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2025 में अब तक शेयर 54 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं।