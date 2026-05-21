286% उछला नायका का मुनाफा, लगातार रिटेल स्टोर खोल रही कंपनी, शेयर पर है दांव?
नायका की पैरेंट कंपनी FSN E-Commerce वेंचर्स ने मार्च तिमाही के शानदार नतीजे जारी कर दिए हैं। मार्च तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 78 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 20 करोड़ रुपये के मुकाबले 286% ज्यादा है।
Nykaa share price: ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स की चर्चित ब्रांड नायका की पैरेंट कंपनी FSN E-Commerce वेंचर्स ने मार्च तिमाही के शानदार नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 78 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 20 करोड़ रुपये के मुकाबले 286% ज्यादा है। वहीं, ऑपरेशंस से रेवेन्यू 28% बढ़कर ₹2,648 करोड़ हो गया जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹2,062 करोड़ था।
पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बॉटम लाइन लगभग तीन गुना बढ़कर ₹199 करोड़ हो गई जबकि पिछले साल यह ₹66 करोड़ थी। नायका की मालिक कंपनी ने अपनी ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू (GMV) में 28% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की, जो ₹5,241 करोड़ रही। इससे पता चलता है कि 14वीं तिमाही में भी 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी बनी रही।
इसके साथ ही, पिछले 12 तिमाहियों में कंपनी का रेवेन्यू और ग्रॉस मार्जिन भी सबसे ज्यादा रहा। इस तिमाही में कंपनी का एबिटा ₹223 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 67% अधिक है और नेट रेवेन्यू का 8.4% है।
99 शहरों में स्टोर
अभी नायका के 99 शहरों में 313 ऑफलाइन स्टोर हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 76 नए स्टोर खोले। नायका का B2B बिजनेस सुपरस्टोर अभी 1,100 से अधिक शहरों में लगभग 4,93,000 रिटेलर्स को सर्विस दे रहा है। इस बिजनेस में पिछले तीन सालों में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं, तिमाही नतीजों पर नायका फाउंडर फाल्गुनी नायर ने कहा कि 1 अरब डॉलर के रेवेन्यू का मील का पत्थर पार करना, साथ ही मुनाफे और कैपिटल एफिशिएंसी का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के 14 साल के सफर में एक अहम मोड़ है और यह दिखाता है कि ग्राहक हम पर कितना गहरा भरोसा करते हैं।
पश्चिम एशिया संकट का कितना असर?
पश्चिम एशिया संकट के कारोबार पर पड़ने वाले असर के बारे में कंपनी ने कहा- नायका मौजूदा भू-राजनीतिक हालात पर नजर रखे हुए है, जिसके चलते कंपनी के GCC (गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल) ऑपरेशन्स पर असर पड़ा है। चूंकि OneNykaa में इसका योगदान बहुत कम है इसलिए इसका असर भी न के बराबर रहा है। नायका इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है।
नायका के शेयर की बात करें तो 273.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 279 रुपये के स्तर तक पहुंचा। फरवरी 2026 में शेयर 285.60 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बीते साल शेयर 190.70 रुपये के लो तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें