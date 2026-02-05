Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Nykaa q3 profit skyrockets 142 percent YoY to 63 crore rs share gain near 52 week high
142% बढ़ा ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट, सरपट दौड़ पड़ा शेयर

142% बढ़ा ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट, सरपट दौड़ पड़ा शेयर

संक्षेप:

ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नायका की पैरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। इसके मुताबिक कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 142% की बढ़ोतरी के साथ 63 करोड़ रुपये रहा।

Feb 05, 2026 05:10 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nykaa share price: ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नायका को बंपर मुनाफा हुआ है। नायका की पैरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। इसके मुताबिक कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 142% की बढ़ोतरी के साथ 63 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले साल इसी अवधि में यह 26 करोड़ रुपये था। इस खबर के बीच गुरुवार को नायका के शेयर डिमांड में आ गए। सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को कंपनी के शेयर 250.85 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 4 पर्सेँट उछाल के साथ 263.35 रुपये पर पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 273.20 रुपये है। इस लिहाज से शेयर अपने 52 हफ्ते हाई के बेहद करीब है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 154.90 रुपये है। नायका शेयर का हाई और लो पिछले साल रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कमाई और खर्च

दिसंबर तिमाही में नायका का ऑपरेशन से रेवेन्यू 2873 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि के 2267 करोड़ रुपये से 27% अधिक है। तिमाही के लिए कुल इनकम 2,879.52 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 2,272.74 करोड़ रुपये थी। खर्च की बात करें तो कुल खर्च पिछले साल की इसी अवधि के 2,228.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,753.54 करोड़ रुपये हो गया। खरीदे गए सामान की खरीद 1,284.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,504.77 करोड़ रुपये हो गई, जबकि कर्मचारियों के फायदे पर होने वाला खर्च 174.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 202.90 करोड़ रुपये हो गया।

नायका का कस्टमर बेस

नायका का कुल ब्यूटी कस्टमर बेस लगभग 42 मिलियन था, जो पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा है। वहीं, वन नायका का कुल कस्टमर बेस 52 मिलियन (पिछले साल की तुलना में 31% अधिक) को पार कर गया, जो सभी प्लेटफॉर्म पर मजबूत कस्टमर एक्विजिशन और जुड़ाव को दिखाता है। नायका की फाउंडर और CEO फाल्गुनी नायर ने कहा कि Q3 नायका के लिए एक रिकॉर्ड तिमाही रही। 13 साल के सफर में, नायका एक मल्टी-प्लेटफॉर्म लाइफस्टाइल बिजनेस के रूप में विकसित हुआ है। इसके परफॉर्मेंस हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से लगातार काम करने को दिखाते हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,