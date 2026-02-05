142% बढ़ा ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का प्रॉफिट, सरपट दौड़ पड़ा शेयर
ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नायका की पैरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। इसके मुताबिक कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 142% की बढ़ोतरी के साथ 63 करोड़ रुपये रहा।
Nykaa share price: ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नायका को बंपर मुनाफा हुआ है। नायका की पैरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। इसके मुताबिक कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 142% की बढ़ोतरी के साथ 63 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले साल इसी अवधि में यह 26 करोड़ रुपये था। इस खबर के बीच गुरुवार को नायका के शेयर डिमांड में आ गए। सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को कंपनी के शेयर 250.85 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 4 पर्सेँट उछाल के साथ 263.35 रुपये पर पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 273.20 रुपये है। इस लिहाज से शेयर अपने 52 हफ्ते हाई के बेहद करीब है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 154.90 रुपये है। नायका शेयर का हाई और लो पिछले साल रहा था।
कमाई और खर्च
दिसंबर तिमाही में नायका का ऑपरेशन से रेवेन्यू 2873 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि के 2267 करोड़ रुपये से 27% अधिक है। तिमाही के लिए कुल इनकम 2,879.52 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 2,272.74 करोड़ रुपये थी। खर्च की बात करें तो कुल खर्च पिछले साल की इसी अवधि के 2,228.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,753.54 करोड़ रुपये हो गया। खरीदे गए सामान की खरीद 1,284.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,504.77 करोड़ रुपये हो गई, जबकि कर्मचारियों के फायदे पर होने वाला खर्च 174.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 202.90 करोड़ रुपये हो गया।
नायका का कस्टमर बेस
नायका का कुल ब्यूटी कस्टमर बेस लगभग 42 मिलियन था, जो पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा है। वहीं, वन नायका का कुल कस्टमर बेस 52 मिलियन (पिछले साल की तुलना में 31% अधिक) को पार कर गया, जो सभी प्लेटफॉर्म पर मजबूत कस्टमर एक्विजिशन और जुड़ाव को दिखाता है। नायका की फाउंडर और CEO फाल्गुनी नायर ने कहा कि Q3 नायका के लिए एक रिकॉर्ड तिमाही रही। 13 साल के सफर में, नायका एक मल्टी-प्लेटफॉर्म लाइफस्टाइल बिजनेस के रूप में विकसित हुआ है। इसके परफॉर्मेंस हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से लगातार काम करने को दिखाते हैं।