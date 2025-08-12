नायका का मुनाफा 79% बढ़ा, 200 रुपये के ऊपर चल रहा शेयर, 5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

नायका का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79.4% बढ़कर 24.47 करोड़ रुपये रहा है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 25% का उछाल आया है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर बांट चुकी है।

नायका (Nykaa) ब्रांड ऑपरेट करने वाली कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79.4 पर्सेंट बढ़ा है। नायका को पहली तिमाही में 24.47 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 13.64 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। नायका के शेयर मंगलवार को BSE में उछाल के साथ 204.95 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर बांट चुकी है।

23% से ज्यादा बढ़ा नायका का रेवेन्यू

नायका ब्रांड की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 23.4 पर्सेंट बढ़कर 2155 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1746 करोड़ रुपये था। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 49.6 पर्सेंट बढ़कर 141.1 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 100 बेसिस प्वाइंट (1 पर्सेंट) बढ़कर 6.5 पर्सेंट पहुंच गया। नायका के बोर्ड ने Nudge Wellness में बाकी 40 पर्सेंट हिस्सेदारी 14.26 लाख रुपये में खरीदने की मंजूरी दे दी है। अब Nudge Wellness, कंपनी की पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई होगी। ट्रांजैक्शन के 30 सितंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इस साल अब तक शेयरों में 25% की तेजी

नायका के शेयरों में इस साल अब तक करीब 25 पर्सेंट का उछाल आया है। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर 164.68 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 अगस्त 2025 को बीएसई में 204.95 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 20 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। नायका के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 229.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 154.90 रुपये है।