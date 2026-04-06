नायका की नजर दीपिका पादुकोण की कंपनी, बड़ा हिस्सेदारी खरीदने की चाहत, 4% चढ़ा शेयर
बीएसई में आज नायका की पैरेंट कंपनी FSN E-Commerce Ventures के शेयर 246.50 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 255.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
Naykaa Share Price: नायका के मालिकाना हक वाली कंपनी FSN E-Commerce Ventures इस समय दीपिका पादुकोण की प्रीमियम स्कीनकेयर कंपनी 82°E में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदना चाह रही है। इकनॉमकि टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस डील को लेकर बातचीत कर रही है। नायका इस दीपिका पादुकोण की कंपनी को अपने साथ जोड़कर अपने स्कीनकेयर पोर्टफोलियो को और मजबूत करना चाह रही है। जिससे इस प्रतिद्वंदी बाजार में उसकी स्थिति और बेहतर हो सके।
नायका के शेयरों में उछाल
बीएसई में आज FSN E-Commerce Ventures के शेयर 246.50 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 255.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
नायका और पादुकोण इस समय साथ कर रहे काम
मौजूदा समय में नायका के लिए दीपिका पादुकोण प्रचार करती है। पिछले साल सितंबर में इस कंपनी ने दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बता दें, डील को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
दीपिका पादुकोण की कंपनी का रेवन्यू घटा
82°E की शुरुआत दीपिका पादुकोण ने 2022 में की थी। वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी का कुल रेवन्यू 14.70 करोड़ रुपये रहा था। जोकि एक वित्त वर्ष पहले की तुलना में 30 प्रतिशत कम है। कंपनी को वित्त वर्ष 2025 के दौरान कुल 12.26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
और कंपनी कर रही हैं बेहतर प्रदर्शन
वहीं, नायका और कैटरीना कैफ के ज्वाइंट वेंचर में चल रही मेक अप कंपनी Kay Beauty का रेवन्यू वित्त वर्ष 2025 में 132.40 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 50 प्रतिशत अधिक है। इस कंपनी में नायका की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है। वहीं, बड़ा हिस्सा कैफ के पास है। कंपनी में छोटा हिस्सा मैट्रिक्स का भी है।
नायका ने खोले 26 नए स्टोर
नायका ने अपना बिजनेस अपडेट भी साझा किया है। कंपनी ने मार्च तिमाही के दौरान कुल 26 नए स्टोर खोले हैं। जिसकी वजह से 31 मार्च 2026 तक उनके कुल स्टोर की संख्या 313 हो गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।