Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, अब तीन गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • नायका की कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
  • कंपनी का मुनाफा पहली तिमाही में तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है
  • कंपनी अपने शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर बांट चुकी है
Nykaa
नायका की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स का मुनाफा पहली तिमाही में 243% बढ़ा है।

ब्यूटी और फैशन रिटेलर नायका (Nykaa) की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है। ब्यूटी बिजनेस में मजबूत ग्रोथ और फैशन सेल्स में तेज उछाल की वजह से नायका के मुनाफे में यह तेज उछाल आया है। नायका अपने शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले एक साल में 62 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

243% बढ़ा है नायका का मुनाफा
नायका की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 243 पर्सेंट बढ़कर 80.01 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 23.32 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला नायका का रेवेन्यू 29 पर्सेंट से ज्यादा बढ़कर 2782 करोड़ रुपये रहा है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज के एनालिस्ट्स का कहना है कि ब्यूटी और फैशन दोनों सेगमेंट्स की लगातार मजबूती प्रॉफिटैबिलिटी को सपोर्ट करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:1 पर 1 बोनस शेयर बांट रही नई-नवेली कंपनी, कमजोर बाजार में रॉकेट बने शेयर

5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
नायका की कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने नवंबर 2022 में अपने निवेशकों को 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर बांटे। नायका के शेयर मंगलवार को BSE में 344.80 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 98,746.85 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:बाजार में उतरते ही हर शेयर पर ₹169 का फायदा, पहले ही दिन इस शेयर ने किया मालामाल

133% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
नायका की कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर पिछले 3 साल में 133 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 4 अगस्त 2023 को 147.65 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 अगस्त 2026 को 344.80 रुपये पर बंद हुए हैं। नायका के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। पिछले 2 साल में कंपनी के शेयरों में 73 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयरों में 62 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 344.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 200.25 रुपये है। नायका (Nykaa) हुडा ब्यूटी, शार्लट टिलबरी, एस्टी लॉडर,MAC, लॉरियल, मेबेलिन और द ऑर्डिनरी समेत कई ब्रांड्स के ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रॉडक्ट्स बेचती है। इसके अलावा, कंपनी खुद के ब्रांड्स जैसे नायका कॉस्मेटिक्स, Kay ब्यूटी और Dot & Key भी बेचती है।

(रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।