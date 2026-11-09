7% टूटे Nvidia के शेयर, CEO से जुड़े विवाद ने बढ़ाई निवेशकों की चिंता; आखिर क्या है पूरा मामला?

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AI चिप कंपनी Nvidia के शेयरों में CEO Jensen Huang से जुड़े विवाद के बीच आई करीब 7% की गिरावट।

Nvidia Share Price: दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी के CEO जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) से जुड़े निजी विवाद और कथित विदेशी खुफिया गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट्स के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इसका असर कंपनी के शेयर पर भी दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में ही Nvidia के शेयर करीब 7% तक टूट गए। निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ शेयर में आई गिरावट नहीं, बल्कि कंपनी के नेतृत्व से जुड़ा संभावित जोखिम है। जी हां, क्योंकि जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) को Nvidia की सफलता और AI कारोबार के सबसे अहम चेहरों में गिना जाता है। ऐसे में कंपनी के बोर्ड की ओर से स्वतंत्र जांच शुरू किए जाने की खबर ने बाजार का ध्यान खींचा है।

Nvidia के शेयरों में क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को शुरुआती कारोबार में Nvidia के शेयर 7.03% गिरकर करीब 173.51 डॉलर पर पहुंच गए थे। इससे पहले शेयर में आफ्टर-मार्केट और प्री-मार्केट ट्रेडिंग में भी कमजोरी देखने को मिली थी। बाजार में चिंता की मुख्य वजह CEO जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) से जुड़ा विवाद और विदेशी खुफिया एजेंसी से कथित संबंधों की जांच है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी का बोर्ड यह पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच करा रहा है कि क्या जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) को किसी विदेशी खुफिया अभियान के तहत निशाना बनाया गया था। हालांकि, Nvidia के बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है।

आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ Jensen Huang विवाद तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर मेगास्पीड (Megaspeed) के ऑनरशिप स्ट्रक्चर (Ownership Structure) और Nvidia चिप्स के संभावित रूप से चीन भेजे जाने के आरोपों की जांच शुरू की थी।

कंपनी ने आरोपों से किया इनकार

मेगास्पीड ने कथित अवैध चिप ट्रांसफर के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि US कॉमर्स डिपार्टमेंट, मलेशिया के संबंधित मंत्रालय और Nvidia की ओर से की गई जांच या निरीक्षण में किसी गैरकानूनी ट्रांसफर का सबूत नहीं मिला। कंपनी ने आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई पर विचार करने की भी बात कही थी।

क्या करती है मेगास्पीड?

मेगास्पीड (Megaspeed) सिंगापुर स्थित एक क्लाउड कम्प्यूटिंग (Cloud Computing) कंपनी है, जो एशिया-पैसिफिक जोन के कारोबारों को AI प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी कम्प्यूटिंग कैपेसिटी उपलब्ध कराती है। कंपनियां महंगे चिप्स और अपना डाटा सेंटर (Data Centre) बनाने के बजाय मेगास्पीड जैसी कंपनियों से कंप्यूटिंग रिसोर्सेस (Computing Resources) किराए पर ले सकती हैं।

Nvidia की GPUs तक रिमोट एक्सेस

कंपनी ग्राहकों को Nvidia के पावरफुल GPUs तक रिमोट एक्सेस उपलब्ध कराती है। ये चिप्स AI मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए जरूरी भारी-भरकम कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं।

चीन को लेकर सवाल क्यों अहम हैं?

अमेरिकी एक्सपोर्ट रिस्ट्रक्शन के कारण चीन की कुछ एडवांस्ड Nvidia चिप्स तक पहुंच सीमित है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या चीन के ग्राहक देश के बाहर स्थित डाटा सेंटर्स के जरिए रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटिंग पावर तक पहुंच बना सकते हैं।

CEO ने निजी रिश्ते को लेकर मांगी माफी

रिपोर्ट्स के अनुसार, जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) ने कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे। उन्होंने अपने परिवार और सहकर्मियों से माफी मांगी। इस निजी विवाद के बाद मामला तब और गंभीर हो गया, जब मीडिया रिपोर्ट्स में एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के कथित तौर पर चीन के लिए जानकारी जुटाने से जुड़े आरोप सामने आए। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और ऐसा कोई आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है कि Nvidia की गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंची या कंपनी की तकनीक से किसी तरह का समझौता हुआ।

Nvidia बोर्ड ने शुरू की स्वतंत्र जांच

विवाद बढ़ने के बाद Nvidia के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की एक कमेटी एक्सटर्नल लीगल एक्सपर्ट की मदद से मामले की जांच करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) जांच में सहयोग करेंगे। बोर्ड ने फिलहाल जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) और उनकी नेतृत्व टीम पर भरोसा जताया है। लेकिन, निवेशकों के लिए सवाल यह है कि अगर यह विवाद लंबे समय तक चलता है, तो क्या इससे Nvidia के कारोबार और उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है?

चीन ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

चीन ने जासूसी से जुड़े आरोपों को खारिज किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इन दावों को कथित तौर पर निराधार बताते हुए देश को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब Nvidia का चीन से जुड़ा कारोबार पहले से ही राजनीतिक और नियामकीय दबाव का सामना कर रहा है। अमेरिका ने चीन को एडवांस AI चिप्स के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) से जुड़ा नया विवाद Nvidia के चीन कारोबार पर राजनीतिक और नियामकीय नजर को और बढ़ा सकता है।

Bernstein ने Nvidia पर रखी Outperform रेटिंग

शेयर में तेज गिरावट के बावजूद वाल स्ट्रीट (Wall Street) ब्रोकरेज Bernstein ने Nvidia पर अपनी आउटपरफॉर्म (Outperform) रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, ब्रोकरेज का मानना है कि यह विवाद कंपनी के लिए बड़ा ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बन सकता है। Bernstein ने यह भी चेतावनी दी कि इससे Nvidia पर नियामकीय और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

ब्रोकरेज के अनुसार, जासूसी से जुड़े कुछ आरोपों के सपोर्ट में फिलहाल पर्याप्त ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। फिर भी यह पूरा मामला कंपनी की छवि और निवेशकों के भरोसे के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है।

Nvidia के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं जेनसेन हुआंग?

इस विवाद का सबसे बड़ा पहलू Nvidia की जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) पर निर्भरता है। AI की तेजी के दौर में जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) कंपनी की रणनीति, तकनीकी दिशा और विकास के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। Bernstein ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि अगर किसी कारण से जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) भविष्य में CEO की भूमिका जारी नहीं रख पाते हैं, तो कंपनी का नेतृत्व कौन संभालेगा।

Nvidia की पहचान काफी हद तक जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए उनके नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह की अनिश्चितता का असर निवेशकों की सोच पर पड़ सकता है।

क्या Nvidia के कारोबार पर पड़ेगा असर?

फिलहाल, यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस विवाद का Nvidia की बिक्री या AI चिप्स की मांग पर सीधा असर पड़ेगा। कंपनी के उत्पादों की मांग मजबूत बनी हुई है और Bernstein का मानना है कि विवाद से निकट भविष्य में उत्पादों की मांग प्रभावित होने की संभावना कम है। लेकिन, अगर जांच से कोई गंभीर तथ्य सामने आते हैं या अमेरिका में Nvidia के चीन से जुड़े कारोबार पर नियामकीय दबाव बढ़ता है, तो स्थिति बदल सकती है।

निवेशकों को किन बातों पर रखनी चाहिए नजर?

Nvidia के निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी।

बोर्ड की स्वतंत्र जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं।

जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) के नेतृत्व को लेकर कंपनी क्या रुख अपनाती है।

Nvidia के चीन कारोबार पर अमेरिकी राजनीतिक और नियामकीय दबाव बढ़ता है या नहीं।