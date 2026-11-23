Nvidia में जेनसन हुआंग की वापसी, 31% तक उछल गया शेयर
मुख्य बातें
- अमेरिकी सरकार के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि हुआंग से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है
- इस खबर के सामने आते ही एनविडिया के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली
- सोमवार को प्री-मार्केट ट्रेडिंग के दौरान कंपनी का शेयर 31.43% तक उछल गया
Nvidia Share: दुनिया की बड़ी AI चिप बनाने वाली कंपनी एनविडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जेनसन हुआंग (Jensen Huang) को दोबारा CEO बनाने का फैसला लिया है। बोर्ड ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया। इस खबर के सामने आते ही एनविडिया के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। सोमवार को प्री-मार्केट ट्रेडिंग के दौरान कंपनी का शेयर 31.43% तक उछल गया था। बता दें कि कंपनी के इस फैसले से एनविडिया की लीडरशिप को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। हुआंग की वापसी के बाद अब कंपनी का फोकस AI चिप बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और नई टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से आगे बढ़ाने पर रहेगा। अमेरिकी सरकार के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि हुआंग से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले का किया स्वागत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे सही और उचित फैसला बताया। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही एनविडिया से हुआंग को दोबारा CEO बनाने की अपील की थी। उन्होंने हुआंग को दुनिया के सबसे टैलेंटेड माइंड्स में से एक बताया था और कहा था कि उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। बता कि जेन्सेन हुआंग की दोबारा CEO पद पर वापसी ऐसे समय हुई है, जब दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मांग तेजी से बढ़ रही है। एनविडिया इस समय AI चिप बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल है। कंपनी के चिप्स का इस्तेमाल बड़े टेक्नोलॉजी संस्थान और AI कंपनियां अपने डेटा सेंटर और नए AI मॉडल तैयार करने में करती हैं।
बोर्ड ने सर्वसम्मति से लिया फैसला
कंपनी के बयान के मुताबिक, बोर्ड की कई बैठकों के बाद सभी सदस्यों ने जेन्सेन हुआंग को फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर बनाने पर सहमति जताई। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। बोर्ड के सदस्यों ने हुआंग की साफगोई और कंपनी को आगे बढ़ाने की कैपासिटी पर भरोसा जताया। हालांकि, एनविडिया ने उन अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के नाम नहीं बताए, जिनसे इस मामले में बातचीत की गई थी। कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि अधिकारियों ने बोर्ड को क्या जानकारी दी।
ट्रंप ने तीन दिन पहले की थी अपील
यह फैसला ट्रंप के उस बयान के तीन दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने पब्लिकली एनविडिया से जेन्सेन हुआंग को दूसरा मौका देने की बात कही थी। ट्रंप का मानना था कि हुआंग जैसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन को कंपनी की जिम्मेदारी दोबारा मिलनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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