Nvidia के शेयर में भूचाल, 14% तक टूटा भाव, जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे का असर

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Nvidia Share Price: दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) के शेयरों में गुरुवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 14.3% तक गिरकर 148.80 डॉलर पर आ गए। शेयरों में इस गिरावट की बड़ी वजह कंपनी के CEO जेन्सेन हुआंग के अचानक इस्तीफे की खबर रही। बताया गया कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) का पद छोड़ दिया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही करीब 33 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने वाले जेन्सेन हुआंग का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनके जाने की खबर से निवेशकों के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

कोलेट क्रेस बनीं अंतरिम CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद कंपनी ने अपनी लंबे समय से CFO की जिम्मेदारी संभाल रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। हालांकि, वह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का पद भी संभालती रहेंगी। इसके अलावा कंपनी ने हार्वे जोन्स को अपना पहला बोर्ड चेयरमैन नियुक्त किया है। हार्वे जोन्स इससे पहले सिनॉप्सिस (Synopsys) के CEO रह चुके हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी सेक्टर में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब कंपनी नए स्थायी CEO की तलाश करेगी।

33 साल पहले शुरू की थी एनवीडिया बता दें कि जेन्सेन हुआंग ने साल 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में कंपनी ने ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस कंप्यूटिंग की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल है। कंपनी के AI चिप्स की मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ी है। हुआंग कंपनी के बड़े शेयरधारकों में भी शामिल हैं और उनके पास करीब 3.61% हिस्सेदारी बताई गई है।

विवादों के बीच इस्तीफे की खबर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जेन्सेन हुआंग को लेकर सामने आए निजी संबंधों से जुड़े विवाद के बाद कंपनी के बोर्ड में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई थी। रिपोर्ट्स में एक चीनी कारोबारी महिला के साथ उनके कथित संबंधों और उस महिला पर चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध होने के संदेह का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ भी उनके कथित संबंधों की बात कही गई है।

पहले से दबाव में थे AI कंपनियों के शेयर एनवीडिया के शेयरों में गिरावट ऐसे समय आई है, जब दुनियाभर की AI कंपनियों के शेयर पहले से दबाव में हैं। बड़ी टेक कंपनियों की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारी खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्ज और कैश खर्च बढ़ने से निवेशकों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि AI पर किया जा रहा इतना बड़ा निवेश भविष्य में कितना फायदा देगा। गार्टनर के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 में दुनियाभर में AI पर कुल खर्च 2.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है।