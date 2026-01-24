10 साल में 22000% की तेजी, कंपनी के बोर्ड के सदस्य ने दिया इस्तीफा, फोकस में धाकड़ कंपनी के शेयर

संक्षेप: दुनिया की धाकड़ कंपनियों में से एक Nvidia Corporation ने स्टॉक एक्सचेंज की दी जानकारी में बताया है कि उनके एक डायरेक्टर Persis Drell बोर्ड से हटने का फैसला किया है। पिछले एक दशक में Persis Drell की कंपनी में होल्डिंग ने 22000 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

दुनिया की धाकड़ कंपनियों में से एक Nvidia Corporation ने स्टॉक एक्सचेंज की दी जानकारी में बताया है कि उनके एक डायरेक्टर Persis Drell बोर्ड से हटने का फैसला किया है। पिछले एक दशक में Persis Drell की कंपनी में होल्डिंग ने 22000 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, Nvidia Corporation ने 23 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्यरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन को यह जानकारी दी है। बोर्ड के डायरेक्टर ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार Persis Drell के पोर्टफोलियो में बीते 10 साल में 22000 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उनके पास 143000 शेयर हैं। जिसकी कुल वैल्यू 26 मिलियन डॉलर है। बता दें, चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia Corporation की वैल्यू 4 ट्रिलियन डॉलर की है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ड्रेल ने अभी तक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। एक्सचेंज की दी जानकारी के अनुसार उनकी कंपनी में किसी भी पॉलिसी, ऑपरेशंस और प्रैक्टिस को लेकर कोई असहमति नहीं थी। हालांकि, इस मसले पर कंपनी के प्रवक्ता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

2015 में कंपनी से जुड़ी थी Persis Drell Persis Drell ने इस चिप बनाने वाली धाकड़ कंपनी से 2015 में जुड़ी थी। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार Persis Drell के पास कुल 143000 कंपनी के शेयर हैं। पिछले साल उनकी सैलरी 344000 डॉलर थी। जिसमें 259000 डॉलर के स्टॉक शामिल हैं। बता दें, बीते साल ड्रेल ने कंपनी के 40,000 शेयर बेच दिए थे।

2015 से अबतक Nvidia के शेयरों की कीमतों में 22000 प्रतिशत की तेजी आई है।

कौन हैं Persis Drell 69 वर्षीय Persis Drell कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फीजिक्स के प्रोफेसर हैं। रिपोर्ट के अनुसार ड्रेल इस यूनिवर्सिटी में 2002 से हैं। 2014 से 2017 के दौरान उनके पास यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्कूल के डील की भी जिम्मेदारी थी।