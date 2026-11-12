चीनी जासूस के इश्क में 'डूबे' एनवीडिया CEO, देना पड़ा इस्तीफा, शेयर क्रैश

मुख्य बातें

चिप कारोबार से जुड़ी दिग्गज कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बड़े बदलाव क बाद कंपनी के शेयर बुरी तरह क्रैश हो गए और यह 14% से ज्यादा गिरकर 148.80 डॉलर पर आ गया। दरअसल, कथित चीनी जासूस के साथ प्रेम प्रसंग के बाद हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था।

किसे मिली जिम्मेदारी? एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुरुवार को जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा करते हुए कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। पदभार संभालने के बाद अंतरिम सीईओ क्रेस ने कहा, "हम उस काम को निरंतर आगे बढ़ाएंगे जिसने एनवीडिया को एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। हम हर अवसर को अपने पक्ष में करेंगे। हमारा मुख्य ध्यान अपने ग्राहकों, साझेदारों, डेवलपर्स और शेयरधारकों की सेवा करने पर केंद्रित रहेगा।" बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्थायी सीईओ की तलाश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा।

क्या है मामला? दरअसल, टेक सेक्टर की प्रमुख हस्तियों में शामिल और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हुआंग ने चीनी जासूस के साथ अफेयर होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने एनवीडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित एक खुले पत्र में अपनी पत्नी और कंपनी से माफी मांगी है। समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की खबर के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि महिला चीन के लिए सूचनाएं जुटा रही थी। हुआंग ने अपने पत्र में कहा, ''मैं जांच का समर्थन करता हूं और इसमें पूरा सहयोग करूंगा। मुझे अपने देश और अपनी कंपनी से प्यार है। मैं एनवीडिया की सुरक्षा और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।'' वहीं, एनवीडिया ने घोषणा की थी कि वह हुआंग को एक विदेशी खुफिया एजेंसी द्वारा निशाना बनाए जाने की खबरों की स्वतंत्र जांच कर रही है।

चीन ने सोमवार को इस आरोप से इनकार किया कि उसकी ओर से हुआंग को फंसाने के लिए जासूसी साजिश रची गई थी। इसने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह बीजिंग को बदनाम करने की चाल है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने पिछले माह खबर दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि हुआंग के चीन की नागरिक एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे। एजेंसियों ने पाया कि एलिस सीधे चीन की सरकार को जानकारी पहुंचा रही थीं।