एनवीडिया के कर्मचारियों से सीईओ जेन्सन हुआंग ने मांगी माफी, ट्रंप के दबाव में वापसी से किया इनकार
मुख्य बातें
- Jensen Huang: एनवीडिया के सीईओ ने माना- मेरे व्यवहार से कर्मचारियों को हुई निराशा, कंपनी की आचार संहिता का भी किया उल्लंघन
- ऑल-हैंड्स मीटिंग में हुआंग ने इस बैठक को अपने जीवन की 'सबसे कठिन कंपनी मीटिंग' बताया
एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग ने कंपनी में वापसी के बाद मंगलवार को कर्मचारियों के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार से कर्मचारियों को निराशा हुई है। 63 वर्षीय हुआंग ने यह भी खुलासा किया कि वह रोजाना थेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने अपनी वापसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के किसी भी दबाव को सिरे से खारिज कर दिया।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की ऑल-हैंड्स मीटिंग में हुआंग ने इस बैठक को अपने जीवन की 'सबसे कठिन कंपनी मीटिंग' बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके व्यवहार ने एनवीडिया की आचार संहिता का उल्लंघन किया। साथ ही, करीब दो सप्ताह तक उनकी अनुपस्थिति में कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए सीएफओ कोलेट क्रेस का आभार जताया। बता दें विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद सीईओ पद से इस्तीफा देने वाले हुआंग ने दो सप्ताह से भी कम समय में कंपनी की कमान दोबारा संभाल लिया है।
को-फाउंडर के रूप में हुआंग ने करीब 30 साल पहले एनवीडिया की स्थापना की थी। उन्होंने दोबारा सीईओ की कुर्सी पर लौटने का मौका मिलने पर भी कर्मचारियों का धन्यवाद किया।
ट्रंप के दबाव में वापसी से किया इनकार
हुआंग ने अपनी वापसी को लेकर कहा कि यह फैसला कंपनी के बोर्ड ने उपलब्ध तथ्यों और सबूतों की समीक्षा के बाद लिया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी वापसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में हुई है। गौरतलब है कि कथित तौर पर एक अधीनस्थ महिला और चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़ी बताई गई एक अन्य महिला के साथ संबंधों के खुलासे के बाद हुआंग को सीईओ पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि, बोर्ड की मंजूरी के बाद उनकी कंपनी में वापसी हुई।
वापसी के दिन 31 प्रतिशत चढ़े थे शेयर
हुआंग की वापसी की खबर से सोमवार को एनवीडिया के शेयर करीब 31 प्रतिशत तक उछल गए थे। हुआंग का नेटवर्थ भी 31.7 अरब डॉलर यानी करीब 2.95 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। वह 5 पायदान की छलांग लगाकर अब दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 13वें स्थान पर पहुंच गए थे। हालांकि, मंगलवार के कारोबार में इनमें 7 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
कंपनी का मार्केट कैप भी अक्टूबर में बने रिकॉर्ड स्तर से करीब 2 लाख करोड़ डॉलर घट चुका है। हुआंग ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वह आगे अपने व्यवहार में सुधार करेंगे। सोमवार को मुख्यालय पहुंचने पर कर्मचारियों ने तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वह आगे बेहतर काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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