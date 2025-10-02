नुवामा ने इस कंपनी मैनेजमेंट से की मुलाकात, अब शेयर पर दिया ₹1120 टारगेट प्राइस

Amara Raja Energy Share price: अभी इस शेयर की कीमत 993 रुपये है। बीते बुधवार को शेयर की कीमत 997.50 रुपये तक पहुंच गई थी। अक्टूबर 2024 में यह शेयर 1,443.95 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

Amara Raja Energy Share price: ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी- अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड पर ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक बार फिर भरोसा जताया है। ब्रोकरेज ने कंपनी पर ‘बाय’ रेटिंग बनाए रखते हुए 1120 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। बता दें कि अभी इस शेयर की कीमत 993 रुपये है। बीते बुधवार को शेयर की कीमत 997.50 रुपये तक पहुंच गई थी। अक्टूबर 2024 में यह शेयर 1,443.95 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

क्या कहा ब्रोकरजे ने? ब्रोकरेज नुवामा का यह रुख कंपनी प्रबंधन से हुई मुलाकात के बाद सामने आया। बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक नुवामा ने कंपनी के प्रबंधन से मुलाकात की है। इस कंपनी ने FY26 के लिए अपनी गाइडेंस दोहराई है, जिसके तहत दोपहिया आफ्टरमार्केट मांग में 6-7 प्रतिशत और चारपहिया आफ्टरमार्केट में 10-11 प्रतिशत की ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। कंपनी को विश्वास है कि उसका LAB बिजनेस इंडस्ट्री से 3-5 प्रतिशत आगे बढ़ेगा, जिसका आधार मार्केट शेयर में बढ़त और निर्यात में मजबूती है। कंपनी FY26 में कुल 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें 800 करोड़ रुपये लिथियम बिजनेस और 400 करोड़ रुपये लीड-एसिड ऑपरेशंस पर खर्च होंगे।

FY27E तक नए एनर्जी बिजनेस में कुल 2,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें से आधा पहले ही लगाया जा चुका है। नुवामा ने बताया कि अमारा राजा का एबिटा मार्जिन, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 11.5 प्रतिशत था, वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में 13 प्रतिशत और वित्त वर्ष 27 में 14 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।