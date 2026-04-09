बाजार में बिकवाली के बीच रॉकेट की तरह भागा यह शेयर, ब्रोकरेज भी है फिदा

बाजार में बिकवाली के बीच स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL) के शेयर गुरुवार को रॉकेट की तरह बढ़े। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर के लिए नुवमा ने खरीदने की सलाह दी है।

Sterlite tech share price: बाजार में बिकवाली के बीच स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL) के शेयर गुरुवार को रॉकेट की तरह बढ़े। सप्ताह के चौथे दिन इस कंपनी के शेयर 10% तक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह तेजी ऐसे समय में आई है जब ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस तय किया है।

क्या है नुवामा का टारगेट प्राइस? स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर के लिए नुवमा ने खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही शेयर का प्राइस टारगेट पहले के ₹200 से बढ़ाकर ₹280 कर दिया है। गुरुवार को शेयर 220.65 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। हालांकि, यह शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर ₹415 से अभी भी 47% नीचे है। पिछले साल शेयर 55.65 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

कंपनी का बिजनेस अपडेट स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फोकस टेलीकॉम से जुड़ी मांग पर रहा है, जिसमें 5G नेटवर्क अपग्रेड, फाइबर-टू-द-होम और ग्रामीण ब्रॉडबैंड शामिल हैं। हालांकि, अब कंपनी डेटा सेंटर सेगमेंट में उभरते अवसरों को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रही है। डेटा सेंटर सेगमेंट अब बढ़कर 15-20% हो गई है। ब्रोकरेज नुवामा का अनुमान है कि साल 2027 तक चीन को छोड़कर ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर की मांग में इस सेगमेंट का योगदान लगभग 30% होगा।

नुवामा ने यह भी कहा कि पूरे उद्योग में क्षमता विस्तार की गति धीमी रही है। यह पिछले अधिक आपूर्ति वाले दौर के बाद अपनाए गए अधिक सतर्क आउटलुक को दर्शाता है, जब कीमतें लागत से भी नीचे गिर गई थीं और इसके चलते कई इकाइयां बंद हो गई थीं। Yingfeng कम्युनिकेशन के अनुसार पिछले तीन महीनों में ऑप्टिकल फाइबर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण मांग और आपूर्ति, दोनों पक्षों से जुड़े कारक हैं। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि अगले कुछ तिमाहियां कंपनी के डेटा सेंटर ऑर्डर बुक को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकती हैं।