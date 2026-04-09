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बाजार में बिकवाली के बीच रॉकेट की तरह भागा यह शेयर, ब्रोकरेज भी है फिदा

Apr 09, 2026 04:08 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बाजार में बिकवाली के बीच स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL) के शेयर गुरुवार को रॉकेट की तरह बढ़े। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर के लिए नुवमा ने खरीदने की सलाह दी है।

बाजार में बिकवाली के बीच रॉकेट की तरह भागा यह शेयर, ब्रोकरेज भी है फिदा

Sterlite tech share price: बाजार में बिकवाली के बीच स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL) के शेयर गुरुवार को रॉकेट की तरह बढ़े। सप्ताह के चौथे दिन इस कंपनी के शेयर 10% तक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह तेजी ऐसे समय में आई है जब ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस तय किया है।

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क्या है नुवामा का टारगेट प्राइस?

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर के लिए नुवमा ने खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही शेयर का प्राइस टारगेट पहले के ₹200 से बढ़ाकर ₹280 कर दिया है। गुरुवार को शेयर 220.65 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। हालांकि, यह शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर ₹415 से अभी भी 47% नीचे है। पिछले साल शेयर 55.65 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

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कंपनी का बिजनेस अपडेट

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फोकस टेलीकॉम से जुड़ी मांग पर रहा है, जिसमें 5G नेटवर्क अपग्रेड, फाइबर-टू-द-होम और ग्रामीण ब्रॉडबैंड शामिल हैं। हालांकि, अब कंपनी डेटा सेंटर सेगमेंट में उभरते अवसरों को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रही है। डेटा सेंटर सेगमेंट अब बढ़कर 15-20% हो गई है। ब्रोकरेज नुवामा का अनुमान है कि साल 2027 तक चीन को छोड़कर ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर की मांग में इस सेगमेंट का योगदान लगभग 30% होगा।

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नुवामा ने यह भी कहा कि पूरे उद्योग में क्षमता विस्तार की गति धीमी रही है। यह पिछले अधिक आपूर्ति वाले दौर के बाद अपनाए गए अधिक सतर्क आउटलुक को दर्शाता है, जब कीमतें लागत से भी नीचे गिर गई थीं और इसके चलते कई इकाइयां बंद हो गई थीं। Yingfeng कम्युनिकेशन के अनुसार पिछले तीन महीनों में ऑप्टिकल फाइबर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण मांग और आपूर्ति, दोनों पक्षों से जुड़े कारक हैं। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि अगले कुछ तिमाहियां कंपनी के डेटा सेंटर ऑर्डर बुक को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकती हैं।

CLSA ने क्या कहा था?

बीते दिनों CLSA ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर 'होल्ड' की राय बनाए रखी जबकि इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक CLSA को उम्मीद है कि कंपनी का मार्जिन सुधरकर 16-18% हो जाएगा। अमेरिका में कंपनी की मांग 5G और डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाई-कैपेसिटी नेटवर्क अपग्रेड से बढ़ रही है। इंडस्ट्री के अनुसार, CPU रैक की तुलना में GPU-डेंस डेटा सेंटर्स में 36 गुना अधिक फाइबर की जरूरत होती है। कंपनी का नॉर्थ अमेरिकन मार्केट पर फोकस मांग में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने डेटा सेंटर पोर्टफोलियो का विस्तार करके उसमें हाई-परफॉर्मेंस केबलिंग सॉल्यूशंस को भी शामिल किया है और इसकी 20% कमाई एंटरप्राइज और डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स से होती है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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