NTPC लगाएगी 700-1600mw का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जमीन की तलाश शुरू, सोमवार को फोकस रहेंगे शेयर

संक्षेप: पब्लिक सेक्टर की बिजली बनाने कंपनी एनटीपीसी (NTPC) देश के अलग-अलग स्थानों पर 700 मेगावाट, 1,000 मेगावाट और 1,600 मेगावाट क्षमता वाली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बना रही है।

Sun, 16 Nov 2025 02:13 PM
पब्लिक सेक्टर की बिजली बनाने कंपनी एनटीपीसी (NTPC) देश के अलग-अलग स्थानों पर 700 मेगावाट, 1,000 मेगावाट और 1,600 मेगावाट क्षमता वाली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। एनटीपीसी का लक्ष्य 2047 तक भारत की प्रस्तावित 100 गीगावाट न्यूक्लियर आधारित क्षमता में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी (30 गीगावाट) हासिल करना है। बता दें, इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार, एक गीगावाट क्षमता वाले न्यूक्लियर प्लांट के लिए 15,000-20,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है और आमतौर पर इसकी शुरुआत से इसे चालू करने तक में तीन साल का समय लगता है।

इन राज्यों में जमीन तलाश रही है कंपनी

कंपनी की परमाणु विस्तार योजनाओं पर जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि एनटीपीसी वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भूमि विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी की रणनीतिक योजना से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, “परमाणु परियोजनाओं की क्षमता क्रमशः 700 मेगावाट, 1,000 मेगावाट और 1,600 मेगावाट होगी।” एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा चिन्हित और अनुमोदित राज्यों में न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट कार्य जारी रखेगी।

यूरेनियम के लिए क्या कर रही है कंपनी

कंपनी ने कच्चे माल के मोर्चे पर भी प्रयास शुरू कर दिए हैं और विदेशों में यूरेनियम परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की संभावना तलाश रही है। यूरेनियम, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला धात्विक तत्व है और यह परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक ईंधन है। एनटीपीसी ने विदेशों में यूरेनियम एसेट की संयुक्त तकनीकी-व्यावसायिक जांच-परख के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के साथ एक समझौते के मसौदे पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस समय कितनी क्षमता

एनटीपीसी की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी की वर्तमान में समूह स्तर पर 84,848 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, जिसमें कोयला, गैस/तरल ईंधन, जलविद्युत और सौर ऊर्जा शामिल है। वर्तमान में, एनटीपीसी राजस्थान में भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में लगभग 42,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक परमाणु परियोजना स्थापित कर रही है।

