NTPC को मिला शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी का कंट्रोल, मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव
PTC इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने ऊर्जा मंत्रालय के एक अहम ऑफिस मेमोरेंडम पर संज्ञान लिया, जिसमें कंपनी के प्रमोटर ढांचे और प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रावधान किया गया है। इस फैसले के तहत अब एनटीपीसी, PTC इंडिया का एकमात्र प्रमोटर होगा।
शेयर बाजार में लिस्टेड पावर सेक्टर की कंपनी- PTC इंडिया लिमिटेड का कंट्रोल अब एनटीपीसी के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी अब पीटीसी की एकमात्र प्रवर्तक होगी जबकि अन्य तीन प्रवर्तकों - पीएफसी, पावरग्रिड और एनएचपीसी को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार अपने नामित निदेशकों को बोर्ड से हटाना होगा और अपने प्रवर्तक अधिकार छोड़ने होंगे। पीटीसी में वर्तमान सीएमडी की भूमिका में विभाजन का भी प्रावधान है। एनटीपीसी के सीएमडी गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे, जबकि पीटीसी के वर्तमान सीएमडी को प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में पुनः नामित किया जाएगा।
कंपनी ने मेमोरेंडम पर संज्ञान लिया
PTC इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 23 जनवरी को ऊर्जा मंत्रालय के एक अहम ऑफिस मेमोरेंडम पर संज्ञान लिया, जिसमें कंपनी के प्रमोटर ढांचे और प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रावधान किया गया है। अब पीएफसी, पावरग्रिड और एनएचपीसी से अपेक्षा की गई है कि वे औपचारिक रूप से PTC इंडिया को अपने नॉमिनी डायरेक्टर्स की वापसी और प्रमोटर अधिकार छोड़ने की सूचना दें। इसके अलावा, NTPC को प्रबंधन नियंत्रण सौंपे जाने के बाद, ऊर्जा मंत्रालय भी कंपनी के बोर्ड से अपने नॉमिनी डायरेक्टर को वापस ले सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के सुचारु क्रियान्वयन के लिए NTPC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (CP&BD) को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जो नए प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करेंगे। यह बदलाव PTC इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और संचालन में एक नया अध्याय माना जा रहा है।
पीटीसी के शेयर का हाल
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को पीटीसी इंडिया के शेयर मामूली बढ़त के साथ 157.55 रुपये पर बंद हुए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 206.90 रुपये और 52 हफ्ते का लो 128.90 रुपये है। एनटीपीसी शेयर की बात करें तो 1.66% टूटकर 336.80 रुपये पर बंद हुआ। मार्च 2025 में शेयर 371.10 रुपये पर था तो फरवरी 2025 में यह 292.70 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का क्रमश: हाई और लो है।