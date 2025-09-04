इस कंपनी ने बंद कर दी अपनी थर्मल पावर स्टेशन, शेयर बेच निकले निवेशक

कंपनी के अनुसार यह कदम पुराने कोयला आधारित पावर प्लांट से हटकर क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर फोकस करने की रणनीति का हिस्सा है। इस बीच, आज गुरुवार को कंपनी ने शेयर ₹330.20 पर बंद हुए। इसमें 1.24% की गिरावट देखी गई।

NTPC Limited: राज्य-स्वामित्व वाली एनर्जी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के टांडा थर्मल पावर स्टेशन चरण-I (चार यूनिट, हर यूनिट 110 MW) को 1 सितंबर 2025 से स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस फैसले की जानकारी 4 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के जरिए दी गई। कंपनी के अनुसार यह कदम पुराने कोयला आधारित पावर प्लांट से हटकर क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर फोकस करने की रणनीति का हिस्सा है। इस बीच, आज गुरुवार को कंपनी ने शेयर ₹330.20 पर बंद हुए। इसमें 1.24% की गिरावट देखी गई।

क्या है डिटेल NTPC ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) से मंजूरी और सूचना देने के बाद यह प्लांट बंद किया। प्लांट बंद होने के बाद कंपनी की इंस्टॉल्ड और कमर्शियल पावर क्षमता 82,926 MW रह गई है। यह कदम कंपनी के सस्टेनेबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के अनुरूप है। जून 2025 में कंपनी ने 2032 तक 60 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपासिटी स्थापित करने का लक्ष्य भी घोषित किया था।

साथ ही, एनटीपीसी ने अपनी कोयला माइनिंग कारोबार को पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (NML) में स्थानांतरित करने के लिए बोर्ड से आंशिक संशोधन को मंजूरी दी है। यह ट्रांसफर संशोधित बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (BTA) के तहत 30 सितंबर 2025 तक साइन किया जाएगा और अनुमोदन मिलने पर 365 दिन के भीतर पूरा हो जाएगा। इस बदलाव से कंपनी को साफ-सुथरी ऊर्जा और कोयला खनन व्यवसाय में रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है।