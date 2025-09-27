इस PSU ने लगातार 32वें साल सरकार को दिया डिविडेंड, ₹3248 करोड़ का किया पेमेंट

NTPC Dividend: पब्लिक सेक्टर की कंपनी एनटीपीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फाइनल डिविडेंड के रूप में पावर मिनिस्ट्री को 3,248 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

NTPC Dividend: पब्लिक सेक्टर की कंपनी एनटीपीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फाइनल डिविडेंड के रूप में पावर मिनिस्ट्री को 3,248 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एनटीपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने निदेशक मंडल के साथ 25 सितंबर को बिजली सचिव पंकज अग्रवाल की उपस्थिति में पावर मिनिस्टर मनोहर लाल को फाइनल डिविडेंड सौंपा। बयान में कहा गया कि यह राशि नवंबर 2024 में 2,424 करोड़ रुपये के पहले अंतरिम डिविडेंड और फरवरी 2025 में दिए गए 2,424 करोड़ रुपये के दूसरे अंतरिम डिविडेंड के अतिरिक्त है।

इस तरह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान किया गया कुल डिविडेंड 8,096 करोड़ रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 8.35 रुपये बैठता है। यह लगातार 32वां वर्ष है, जब एनटीपीसी लिमिटेड ने लाभांश का डिविडेंड किया।

एनटीपीसी का रिजल्ट वित्त वर्ष 2025 में एनटीपीसी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 23,953.15 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21,332.45 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी की इनकम 181165.86 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,90,862.45 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

एनटीपीसी की सब्सिडियरी से वित्त वर्ष 2025 में 4139 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2897 करोड़ रुपये रहा था।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को पब्लिक सेक्टर की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के शेयरों में 0.76 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 337.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में एनटीपीसी लिमिटेड के शेयरों में 22.21 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, 2 साल में यह पीसएयू स्टॉक 40 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।