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ग्रीन एनर्जी के शेयर को खरीदने की लूट, 100 रुपये के करीब पहुंचा भाव

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयरों में गुरुवार को 10 पर्सेंट तक की तेजी आई
  • कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 38% की बढ़ोतरी दर्ज की
ग्रीन एनर्जी के शेयर को खरीदने की लूट, 100 रुपये के करीब पहुंचा भाव

NTPC Green Energy share: ग्लोबल टेंशन की वजह से भारतीय शेयर बाजार बिकवाली मोड में है। हालांकि, कुछ शेयर को लेकर निवेशकों में उत्साह भी है। ऐसा ही एक शेयर एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी का है। इस कंपनी के शेयरों में गुरुवार को 10 पर्सेंट तक की तेजी आई। यह तेजी कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे के बाद आई है।

शेयर का परफॉर्मेंस

NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयर की बात करें तो 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। पिछली क्लोजिंग 91.30 रुपये के मुकाबले 99.59 रुपये तक शेयर पहुंच गया। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 119.93 रुपये और 52 हफ्ते का लो 85 रुपये के स्तर पर है। शेयर में पिछले सप्ताह के दौरान 6% और पिछले महीने 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे 2026 में अब तक इसका लाभ 3% से अधिक हो गया है। पिछले एक वर्ष में शेयर ने 9% से अधिक का रिटर्न दिया है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 38% की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 305 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी उछाल के बीच गुरुवार को स्टॉक 99.60 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया, जो एक महीने से कंपनी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की पहली तिमाही में बताए गए 220 करोड़ रुपये से 34% बढ़ा। वहीं, पिछली तीन तिमाहियों में बताए गए 197 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें लगभग 55% की बढ़ोतरी हुई। इस बीच, तिमाही के दौरान NTPC ग्रीन एनर्जी का ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर लगभग 63% बढ़कर 1,107 करोड़ रुपये हो गया।

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पिछले साल की इसी अवधि में यह 680 करोड़ रुपये था। कुल खर्च सालाना आधार पर लगभग 59% बढ़कर 782 करोड़ रुपये हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली इस कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा सालाना आधार पर 64% बढ़कर 989 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन 89% पर स्थिर लेकिन मजबूत बना रहा।

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निवेश का है प्लान

कंपनी ने यह भी बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने AP NGEL हरित अमृत में 28.77 लाख रुपये तक निवेश करने की योजना पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है। यह कंपनी, आंध्र प्रदेश के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 50:50 का जॉइंट वेंचर है। इसमें 2.88 लाख इक्विटी शेयर खरीदकर निवेश किया जाएगा। इसके बाद, NTPC ग्रीन की हिस्सेदारी बढ़कर 51% हो जाएगी, जिससे यह कंपनी उसकी सब्सिडियरी बन जाएगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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