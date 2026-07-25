तिमाही नतीजे और फंड जुटाने के प्लान का ऐलान, अब सोमवार को फोकस में रहेगा यह शेयर
मुख्य बातें
- एनटीपीसी के निदेशक मंडल ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 12,000 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
- जून तिमाही में एनटीपीसी का मुनाफा लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 6,896.44 करोड़ रुपये रहा
NTPC share price: सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के शेयर सोमवार को फोकस में रहने वाले हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने ना सिर्फ तिमाही नतीजे जारी किए हैं बल्कि फंड जुटाने की योजना के बारे में भी बताया है।
क्या है प्लान?
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के निदेशक मंडल ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 12,000 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने बैठक के दौरान घरेलू बाजार में निजी नियोजन के जरिए एक या अधिक किस्तों में 12,000 करोड़ रुपये तक के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कंपनी ने कहा कि एनसीडी जारी करने की अवधि विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख से शुरू होगी और यह एक वर्ष पूरा होने अथवा वित्त वर्ष 2027-28 की अगली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।
नियामकीय सूचना के मुताबिक, प्रत्येक किस्त, सीरीज के लिए इश्यू का साइज, अवधि, सूचीबद्धता का विवरण (बीएसई और/या एनएसई), कूपन अथवा ब्याज दर, सिक्योरिटी और अन्य शर्तें निर्गम के समय तय की जाएंगी। एनटीपीसी ने एक अन्य सूचना में कहा कि 30 जून, 2026 तक उसके समूह की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 90,904 मेगावाट हो गई, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 82,646 मेगावाट थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एनटीपीसी समूह की क्षमता में 1,796 मेगावाट की वृद्धि हुई।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में एनटीपीसी का मुनाफा लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 6,896.44 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ बढ़ा है। इससे पहले 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही में मुनाफा 6,108.46 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 51,141.51 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 47,821.11 करोड़ रुपये थी।
शेयर का परफॉर्मेंस
एनटीपीसी के शेयर की बात करें तो 347.15 रुपये पर है। अप्रैल 2026 में शेयर 414.40 रुपये पर था। पिछले साल दिसंबर में शेयर 315.55 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो है। अब सोमवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। हाल ही में घरेलू ब्रोकरेज HDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में शेयर को खरीदने की सलाह दी गई है। शेयर के लिए टारगेट प्राइस 400 रुपये तय किया गया है। कहने का मतलब है कि अभी शेयर पर दांव लगाया गया तो निवेशकों को मुनाफा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें