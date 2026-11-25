2600 रुपये के पार जा सकते हैं NSE के शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर, IPO प्राइस से 29% से ज्यादा उछले
मुख्य बातें
- घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने NSE के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है
- ब्रोकरेज फर्म ने एनएसई के शेयरों के लिए 2650 रुपये का टारगेट दिया है
- NSE के शेयर बुधवार को 2318 रुपये पर जा पहुंचे हैं
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी आई है। NSE के शेयर बुधवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक उछलकर 2318 रुपये पर पहुंच गए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि एक्सचेंज के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कवरेज शुरू किया है और इसके शेयरों को खरीदने की सलाह दी है।
2650 रुपये का मिला है टारगेट प्राइस
घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बुलिश आउटलुक के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कवरेज शुरू किया है और एक्सचेंज के शेयरों को बाय (Buy) रेटिंग दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों के लिए 2650 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, सोमवार के बंद स्तर के मुकाबले NSE के शेयर करीब 20 पर्सेंट उछल सकते हैं। एनएसई के शेयर सोमवार 23 नवंबर को बीएसई में 2209.20 रुपये पर बंद हुए थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एनएसई की मार्केट पोजिशन, लिक्विडिटी एडवांटेज और लंबी अवधि में देश के कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ संभावनाओं का हवाला दिया है।
एक दूसरे ब्रोकरेज हाउस ने दिया 2530 रुपये का टारगेट
ब्रोकरेज फर्म एवेंडस स्पार्क ने भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कवरेज शुरू किया है। इस ब्रोकरेज फर्म ने एक्सचेंज के शेयरों के लिए बाय रेटिंग के साथ 2530 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, एक्सचेंज के शेयर सोमवार के क्लोजिंग लेवल से करीब 15 पर्सेंट उछल सकते हैं। यह बात बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में कही गई है।
IPO प्राइस से 29% से ज्यादा उछल गए हैं NSE के शेयर
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयर अपने आईपीओ के इश्यू प्राइस से 29 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। एनएसई के आईपीओ का प्राइस बैंड 1700-1785 रुपये था। वहीं, आईपीओ में कंपनी के शेयर 1785 रुपये के इश्यू प्राइस पर अलॉट हुए थे। NSE के शेयर 25 नवंबर 2026 को BSE में 2318 रुपये पर जा पहुंचे हैं। NSE का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 17 सितंबर 2026 को खुला था और यह 21 सितंबर तक ओपन रहा। एनएसई के शेयर 24 सितंबर को बीएसई में 1800 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले दिन 1818 रुपये पर बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधितकम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 8 शेयर थे। एक लॉट के लिए रिटेल इनवेस्टर्स को 14,280 रुपये का निवेश करना पड़ा।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।