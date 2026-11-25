मुख्य बातें

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी आई है। NSE के शेयर बुधवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक उछलकर 2318 रुपये पर पहुंच गए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि एक्सचेंज के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कवरेज शुरू किया है और इसके शेयरों को खरीदने की सलाह दी है।

2650 रुपये का मिला है टारगेट प्राइस

घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बुलिश आउटलुक के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कवरेज शुरू किया है और एक्सचेंज के शेयरों को बाय (Buy) रेटिंग दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों के लिए 2650 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, सोमवार के बंद स्तर के मुकाबले NSE के शेयर करीब 20 पर्सेंट उछल सकते हैं। एनएसई के शेयर सोमवार 23 नवंबर को बीएसई में 2209.20 रुपये पर बंद हुए थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एनएसई की मार्केट पोजिशन, लिक्विडिटी एडवांटेज और लंबी अवधि में देश के कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ संभावनाओं का हवाला दिया है।

एक दूसरे ब्रोकरेज हाउस ने दिया 2530 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज फर्म एवेंडस स्पार्क ने भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कवरेज शुरू किया है। इस ब्रोकरेज फर्म ने एक्सचेंज के शेयरों के लिए बाय रेटिंग के साथ 2530 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, एक्सचेंज के शेयर सोमवार के क्लोजिंग लेवल से करीब 15 पर्सेंट उछल सकते हैं। यह बात बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में कही गई है।