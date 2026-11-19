मुख्य बातें

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 2207 रुपये पर पहुंच गए और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। NSE के शेयर एक हफ्ते में 10 पर्सेंट और 2 हफ्ते में 15 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एक महीने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में 26 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। NSE के शेयरों की बाजार में बहुत धमाकेदार एंट्री नहीं हुई थी, एक्सचेंज के शेयर इसी साल 24 सितंबर को सिर्फ 15 रुपये के प्रीमियम (फायदे) के साथ BSE में लिस्ट हुए थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर गुरुवार को कारोबार के आखिर में 2188.30 रुपये पर बंद हुए हैं।

13 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 सेशंस में उछले NSE के शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों में 3 नवंबर 2026 के बाद से पिछले 13 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 सेशन में तेजी देखने को मिली है। एक्सचेंज के शेयर इस अवधि के दौरान 22 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, NSE के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 33 पर्सेंट चढ़ गए। NSE के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 1640.05 रुपये पर थे।

सिर्फ 15 रुपये के फायदे पर हुई NSE के शेयरों की लिस्टिंग

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 17 सितंबर 2026 को खुला था और यह 21 सितंबर तक ओपन रहा। IPO का प्राइस बैंड 1700 रुपये से 1785 रुपये था। आईपीओ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों का इश्यू प्राइस 1785 रुपये था। एक्सचेंज के शेयर 24 सितंबर 2026 को BSE में 1800 रुपये पर लिस्ट हुए। यानी, एनएसई के शेयरों की लिस्टिंग सिर्फ 15 रुपये के प्रीमियम पर हुई। लिस्टिंग वाले दिन एक्सचेंज के शेयर 1818 रुपये पर बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप गुरुवार को 5,41,604 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-10 कंपनियों में पहुंची NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। NSE ने मार्केट कैप की रेस में देश की दिग्गज बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को भी पीछे छोड़ दिया है। एलआईसी का मार्केट कैप गुरुवार को 5,11,186.31 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, NSE का मार्केट कैप गुरुवार को 5,41,604.25 करोड़ रुपये रहा। NSE से ठीक ऊपर लॉर्सन एंड टुब्रो है, जिसका मार्केट कैप गुरुवार को 5,78,572.71 करोड़ रुपये रहा है।