सिर्फ 15 रुपये फायदे पर हुई लिस्टिंग, अब 2 महीने से कम में 2200 रुपये के पार शेयर
मुख्य बातें
- NSE के शेयर गुरुवार को इंट्राडे के दौरान 4% से ज्यादा चढ़कर 2207 रुपये पर पहुंच गए और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया
- 52 हफ्ते के निचले स्तर से NSE के शेयरों में 33% की तेजी आई है
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 2207 रुपये पर पहुंच गए और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। NSE के शेयर एक हफ्ते में 10 पर्सेंट और 2 हफ्ते में 15 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एक महीने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में 26 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। NSE के शेयरों की बाजार में बहुत धमाकेदार एंट्री नहीं हुई थी, एक्सचेंज के शेयर इसी साल 24 सितंबर को सिर्फ 15 रुपये के प्रीमियम (फायदे) के साथ BSE में लिस्ट हुए थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर गुरुवार को कारोबार के आखिर में 2188.30 रुपये पर बंद हुए हैं।
13 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 सेशंस में उछले NSE के शेयर
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों में 3 नवंबर 2026 के बाद से पिछले 13 ट्रेडिंग सेशंस में से 11 सेशन में तेजी देखने को मिली है। एक्सचेंज के शेयर इस अवधि के दौरान 22 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, NSE के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 33 पर्सेंट चढ़ गए। NSE के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 1640.05 रुपये पर थे।
सिर्फ 15 रुपये के फायदे पर हुई NSE के शेयरों की लिस्टिंग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 17 सितंबर 2026 को खुला था और यह 21 सितंबर तक ओपन रहा। IPO का प्राइस बैंड 1700 रुपये से 1785 रुपये था। आईपीओ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों का इश्यू प्राइस 1785 रुपये था। एक्सचेंज के शेयर 24 सितंबर 2026 को BSE में 1800 रुपये पर लिस्ट हुए। यानी, एनएसई के शेयरों की लिस्टिंग सिर्फ 15 रुपये के प्रीमियम पर हुई। लिस्टिंग वाले दिन एक्सचेंज के शेयर 1818 रुपये पर बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप गुरुवार को 5,41,604 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।
मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-10 कंपनियों में पहुंची NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। NSE ने मार्केट कैप की रेस में देश की दिग्गज बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को भी पीछे छोड़ दिया है। एलआईसी का मार्केट कैप गुरुवार को 5,11,186.31 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, NSE का मार्केट कैप गुरुवार को 5,41,604.25 करोड़ रुपये रहा। NSE से ठीक ऊपर लॉर्सन एंड टुब्रो है, जिसका मार्केट कैप गुरुवार को 5,78,572.71 करोड़ रुपये रहा है।
23% बढ़ा है NSE का कंसॉलिडेटेड मुनाफा
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 23 पर्सेंट बढ़कर 2578 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में एक्सचेंज का प्रॉफिट 2098 करोड़ रुपये था। एक्सचेंज ने 24 सितंबर 2026 को लिस्टिंग के बाद अपने पहले नतीजे पेश किए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ट्रांजैक्शन चार्जेज से मिलने वाला एक्सचेंज का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 9 पर्सेंट बढ़कर 3035 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2789 करोड़ रुपये था।
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लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।