nse report north indian investors dominate number crosses 4 crore 30 lakhs NSE की रिपोर्ट: उत्तर भारत के निवेशकों का दबदबा, संख्या 4.3 करोड़ के पार, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़nse report north indian investors dominate number crosses 4 crore 30 lakhs

NSE की रिपोर्ट: उत्तर भारत के निवेशकों का दबदबा, संख्या 4.3 करोड़ के पार

उत्तर भारत के बाद पश्चिम भारत दूसरे नंबर पर है जहां 3.5 करोड़ निवेशक हैं। दक्षिण भारत में 2.4 करोड़ और पूर्वी भारत में 1.4 करोड़ निवेशक रजिस्टर्ड हैं। साल-दर-साल वृद्धि के मामले में उत्तर और दक्षिण भारत, दोनों ने 20% से अधिक की शानदार बढ़त दर्ज की है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 10:50 AM
share Share
Follow Us on
NSE की रिपोर्ट: उत्तर भारत के निवेशकों का दबदबा, संख्या 4.3 करोड़ के पार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2025 तक उत्तर भारत ने देश के इन्वेस्टर्स में अपना दबदबा बनाए रखा है। इस क्षेत्र में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 4.3 करोड़ से भी अधिक हो गई है। साथ ही, इसमें साल-दर-साल 20 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की गई है, जो बाजारों में छोटे निवेशकों की मजबूत भागीदारी और बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

पहले करोड़ निवेशकों तक पहुंचने में 14 साल लगे

द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक NSE ने यह भी बताया कि निवेशक आधार के विस्तार की रफ्तार सालों में काफी तेज हुई है। एक्सचेंज को अपने पहले करोड़ निवेशकों तक पहुंचने में 14 साल लगे थे, लेकिन उसके बाद के हर करोड़ निवेशक बहुत तेजी से जुड़े हैं। सबसे ताजा करोड़ निवेशक तो सिर्फ साढ़े सात महीने में ही जुड़ गए, जो भारत के शेयर बाजार में भागीदारी की बढ़ती गहराई को दिखाता है।

देश के अलग-अलग हिस्सों का हाल

रिपोर्ट में देश के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े भी सामने आए हैं। उत्तर भारत के बाद पश्चिम भारत दूसरे नंबर पर है जहां 3.5 करोड़ निवेशक हैं। दक्षिण भारत में 2.4 करोड़ और पूर्वी भारत में 1.4 करोड़ निवेशक रजिस्टर्ड हैं। साल-दर-साल वृद्धि के मामले में उत्तर और दक्षिण भारत, दोनों ने 20% से अधिक की शानदार बढ़त दर्ज की है।

पूरे देश का नजारा: 11.8 करोड़ निवेशक

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जुलाई 2025 के अंत तक NSE पर रजिस्टर्ड निवेशकों की कुल संख्या 11.8 करोड़ पर पहुंच गई। सिर्फ जुलाई महीने में ही 15.1 लाख नए निवेशक जुड़े, जो पिछले छह महीनों में सबसे ज्यादा है। यह पिछले कुछ महीनों की तुलना में 19% की तेज बढ़ोतरी थी, जो बाजार में भागीदारी के नए जोश को दिखाती है।

नए निवेशक जुड़ने की रफ्तार

हालांकि, पिछले साल की तुलना में निवेशक जुड़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन हाल के रुझान उत्साहजनक हैं। चालू वित्त वर्ष (FY26) में अप्रैल को छोड़कर, पिछले तीन महीनों में लगातार नए रजिस्ट्रेशन में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई है। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच हर महीने औसतन 12.4 लाख नए निवेशक जुड़े, जो पिछले साल इसी अवधि के औसत 19.8 लाख प्रति महीने से काफी कम है।

रफ्तार धीमी होने की वजह

रिपोर्ट के मुताबिक, इस रफ्तार के धीमेपन की वजह वैश्विक मुश्किलें हैं, जैसे बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और देशों के बीच टैरिफ (आयात शुल्क) की लड़ाई। इसके बावजूद, हाल में दिखी तेजी यह साबित करती है कि निवेशकों का भारत की पूंजी बाजारों पर भरोसा बढ़ रहा है और बाहरी चुनौतियों के बीच भी उनका मनोबल मजबूत है।

Business News Stock Market Update Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।