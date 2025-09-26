nse managing director warns options and futures trading pose a threat to the public new rules soon एनएसई के MD की चेतावनी: ऑप्शन-फ्यूचर ट्रेडिंग से आम लोगों को खतरा, नए नियम जल्द, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़nse managing director warns options and futures trading pose a threat to the public new rules soon

एनएसई के MD की चेतावनी: ऑप्शन-फ्यूचर ट्रेडिंग से आम लोगों को खतरा, नए नियम जल्द

एनएसई के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चौहान ने कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के तरीकों और नियमन में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। कुछ ऐसे आंकड़े मिले हैं, जो यह बताते हैं कि आम लोग इनमें अपना धन गंवा रहे हैं।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमFri, 26 Sep 2025 06:18 AM
share Share
Follow Us on
एनएसई के MD की चेतावनी: ऑप्शन-फ्यूचर ट्रेडिंग से आम लोगों को खतरा, नए नियम जल्द

एनएसई के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चौहान ने कहा कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के तरीकों और नियमन में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। कुछ ऐसे आंकड़े मिले हैं, जो यह बताते हैं कि आम लोग इनमें अपना धन गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां पर एक तरह से लोग अपना पैसा गंवाते हैं, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्था में हम इस तरह का जोखिम नहीं ले सकते कि लोगों के घर तक बिक जाएं, इस पर नियंत्रण होना जरूरी है, लेकिन यह भी सही है कि यदि आप इन निवेश विकल्पों को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको उनका इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए।

प्रतिबंध के सुझाव खारिज

F&O ट्रेडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध के सुझाव को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि घर में हम सदियों से चाकू का इस्तेमाल करते हैं यह जानते हुए भी कि उससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। यह मां की जिम्मेदारी होती है कि वह चाकू को बच्चों से दूर रखें। इसी तरह हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं?

सस्ते मोबाइल डाटा ने बढ़ाया निवेश आधार

पूंजी बाजार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह धीरे-धीरे हुआ, और फिर अचानक हो गया। उन्होंने कहा कि पहले कुछ लोगों ने शेयर बाजार में निवेश किया और उनके उदाहरण को देखते हुए दूसरे लोगों ने भी निवेश किया। धीरे-धीरे उन्हें पता चला कि बैंक या सोने में निवेश की तुलना में यह ज्यादा रिटर्न देता है।

फिर और लोगों ने निवेश करना शुरू किया। इसमें 3जी 4जी डाटा ने इसमें ग्राहकों की मदद की। इसने लोगों को अपने मोबाइल फोन के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने में सक्षम बनाया। बाद में कोरोना के समय में लोगों ने ज्यादा निवेश करना शुरू किया क्योंकि उस समय वे खाली बैठे थे।

एनएसई पर रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 12 करोड़ है। इनमें 1 करोड़ निवेशक बीते आठ माह में ही मंच से जुड़े। हर चार निवेशकों में एक महिला शामिल है। पांच साल पहले औसत आयु 38 वर्ष थी अब 33 वर्ष है।

क्या है ऑप्शन-फ्यूचर्स का खेल

फ्यूचर्स ज्यादातर पेशेवर व्यापारी या बड़े निवेशक कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने (Hedging) के लिए इस्तेमाल करते हैं।

ऑप्शन का इस्तेमाल जोखिम से बचाने के साथ-साथ कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाने (Speculation) के लिए भी होता है, जहां जोखिम सीमित होती है।

आशीष चौहान जिस जोखिम की बात कर रहे थे, वह इसीलिए है क्योंकि बिना ज्ञान के नए निवेशक ऑप्शन-फ्यूचर्स में सट्टेबाजी करते हैं और फ्यूचर्स में तो नुकसान की कोई सीमा नहीं होती, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन्हें शुरुआती लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम भरा माना जाता है।

Business Latest News Business News Stock Market Updates
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।