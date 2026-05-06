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NSE की 15 जून तक IPO पेपर दाखिल करने की तैयारी, जानें कब हो सकती है लिस्टिंग

May 06, 2026 09:05 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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NSE IPO Updates: NSE 15 जून तक IPO पेपर दाखिल करने की तैयारी में है। 2026 में संभावित लिस्टिंग, OFS, सेबी मंजूरी, और शेयर होल्डर्स की बैठक की सभी डिटेल्स जानें।

NSE की 15 जून तक IPO पेपर दाखिल करने की तैयारी, जानें कब हो सकती है लिस्टिंग

भारत के सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले आईपीओ के लिए तारीखों का एक खाका खींच लिया है। कंपनी 15 जून तक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे इसकी लिस्टिंग का रास्ता साफ हो सके।

क्यों अहम है 15 जून की डेडलाइन?

बिजनेस स्टैंडर्ड के सूत्रों के अनुसार, जून के अंत तक IPO पेपर दाखिल करने से NSE को 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के फाइनेंशियल डेटा को आधार बनाने का मौका मिलेगा। ये आंकड़े मंगलवार को जारी किए गए थे। एक बार DRHP सबमिट होने के बाद, सेबी से फाइनल ऑब्जर्वेशन प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें आमतौर पर दो से तीन महीने लगते हैं।

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NSE ने मीडिया के प्रश्नों के जवाब में कहा, "सेबी द्वारा जारी एनओसी के अनुसार, बोर्ड ने 6 फरवरी 2026 को ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए IPO को मंजूरी दी थी। फिलहाल इस मामले में कोई और टिप्पणी नहीं है।"

मई में होगी शेयरधारकों की अहम बैठक

प्री-फाइलिंग प्रक्रिया के तहत, NSE ने 25 मई को एक असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाई है। इस बैठक में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति जरूरी है।

पुराने मामलों का निपटारा जारी: एक्सचेंज पुराने रेगुलेटरी मुद्दों को भी सुलझाने में जुटा है। सेबी द्वारा गठित हाई-पावर एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर कोलोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में ₹1,800 करोड़ से अधिक के सेटलमेंट की प्रक्रिया चल रही है।

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IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल

यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसमें मौजूदा निवेशक मांग के अनुसार अपनी हिस्सेदारी का 5% तक बेच सकते हैं। मुख्य शेयर होल्डर्स में टेमासेक, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (CPPIB), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और क्राइसकैपिटल शामिल हैं, जो अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं।

कितनी होगी NSE की वैल्यू?

NSE ₹4 से ₹6 लाख करोड़ के वैल्यूएशन की उम्मीद कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह देश की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो जाएगी। इस भव्य ऑफरिंग के लिए एक्सचेंज ने लगभग 20 मर्चेंट बैंकर्स और 8 लॉ फर्म नियुक्त किए हैं।

मजबूत हुआ बोर्ड: हाल ही में NSE ने अपने बोर्ड को और मजबूत किया है। राजीव वासुदेवा को पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर और दिनेश पंत को LIC की ओर से नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। साथ ही, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए भी रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार है।

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गौरतलब है कि NSE ने पहली बार 2016 में IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे, लेकिन कोलोकेशन मामले में रेगुलेटरी जांच के चलते यह प्रक्रिया रुक गई थी। इस बार एक्सचेंज सभी रुकवटों को दूर करते हुए 2026 में सफल लिस्टिंग के टार्गेट लेकर आगे बढ़ रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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