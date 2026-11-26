मुख्य बातें

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से NSE अब दुनिया का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने मार्केट कैप की रेस में जर्मनी के डोएचे बोरसे एजी और लंदन स्टॉक एक्सचेंज को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में गुरुवार को 3 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है और एक्सचेंज के शेयर 2400 रुपये पर जा पहुंचे हैं। NSE के शेयर गुरुवार को नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। नवंबर में 18 ट्रेडिंग सेशंस में से 14 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

6 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंचा NSE का मार्केट कैप

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों में गुरुवार को आई तेजी के साथ ही इसका मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ रुपये(64.1 बिलियन डॉलर) पहुंच गया है। इसके साथ ही NSE ने डोएचे बोरसे एजी और लंदन स्टॉक एक्सचेंज को मार्केट कैप के मामले में पीछे छोड़ दिया है। डोएचे बोरसे एजी का मार्केट कैप 63.4 बिलियन डॉलर और लंदन स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 62.4 बिलियन डॉलर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब केवल CME ग्रुप और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) से पीछे रह गया है। सीएमई ग्रुप का मार्केट कैप 111.6 बिलियन डॉलर और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज का मार्केट कैप 99.4 बिलियन डॉलर है।

52 हफ्ते के निचले स्तर से 45% से ज्यादा की तेजी

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 45 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एनएसई के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 1640.25 रुपये पर थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर 26 नवंबर 2026 को BSE में 2400 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर आईपीओ प्राइस के मुकाबले देखें तो एनएसई के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। IPO में एनएसई के शेयर 1785 रुपये के इश्यू प्राइस पर अलॉट हुए थे।