दुनिया के बड़े क्लब में NSE की एंट्री, नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर, IPO प्राइस से 33% से ज्यादा चढ़ गया शेयर का दाम
मुख्य बातें
- NSE News: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर गुरुवार को नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं
- एक्सचेंज के शेयर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ 2400 रुपये पर पहुंच गए हैं
- NSE मार्केट कैप के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से NSE अब दुनिया का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने मार्केट कैप की रेस में जर्मनी के डोएचे बोरसे एजी और लंदन स्टॉक एक्सचेंज को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में गुरुवार को 3 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है और एक्सचेंज के शेयर 2400 रुपये पर जा पहुंचे हैं। NSE के शेयर गुरुवार को नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। नवंबर में 18 ट्रेडिंग सेशंस में से 14 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।
6 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंचा NSE का मार्केट कैप
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों में गुरुवार को आई तेजी के साथ ही इसका मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ रुपये(64.1 बिलियन डॉलर) पहुंच गया है। इसके साथ ही NSE ने डोएचे बोरसे एजी और लंदन स्टॉक एक्सचेंज को मार्केट कैप के मामले में पीछे छोड़ दिया है। डोएचे बोरसे एजी का मार्केट कैप 63.4 बिलियन डॉलर और लंदन स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 62.4 बिलियन डॉलर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब केवल CME ग्रुप और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE) से पीछे रह गया है। सीएमई ग्रुप का मार्केट कैप 111.6 बिलियन डॉलर और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज का मार्केट कैप 99.4 बिलियन डॉलर है।
52 हफ्ते के निचले स्तर से 45% से ज्यादा की तेजी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 45 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एनएसई के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 1640.25 रुपये पर थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर 26 नवंबर 2026 को BSE में 2400 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर आईपीओ प्राइस के मुकाबले देखें तो एनएसई के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। IPO में एनएसई के शेयर 1785 रुपये के इश्यू प्राइस पर अलॉट हुए थे।
ICICI सिक्योरिटीज ने दिया है 2650 रुपये का टारगेट
घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने एक्सचेंज के शेयरों का कवरेज शुरू करने के साथ ही बाय रेटिंग दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने NSE के शेयरों के लिए 2650 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म एवेंडस स्पार्क ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों के लिए 2530 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।