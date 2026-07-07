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NSE IPO पर बड़ी अपडेट! अगले महीने मिल सकती है SEBI की मंजूरी, क्या सितंबर में खुलेगा इश्यू?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • NSE IPO को अगले महीने SEBI की मंजूरी मिलने की उम्मीद है
  • अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो करीब 30,000 करोड़ रुपये का यह मेगा IPO सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है
  • आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं
NSE IPO पर बड़ी अपडेट! अगले महीने मिल सकती है SEBI की मंजूरी, क्या सितंबर में खुलेगा इश्यू?

देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का IPO अब लॉन्च होने के और करीब पहुंच गया है। मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, SEBI अगले महीने यानी अगस्त तक NSE के IPO को मंजूरी दे सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो यह IPO सितंबर 2026 में निवेशकों के लिए खुल सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला बाजार की स्थिति और SEBI के ऑब्जर्वेशन लेटर पर निर्भर करेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, NSE ने अपने ड्रॉफ्ट पेपर्स (DRHP) पर SEBI की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब तेजी से दिए हैं। इनमें ज्यादातर सवाल दस्तावेजों में दी गई जानकारी और उसके खुलासे (Disclosure) से जुड़े हैं। ऐसे में अब मंजूरी मिलने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है।

IPO लॉन्च से पहले NSE दुनियाभर के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 17 जुलाई से ग्लोबल रोड शो शुरू कर सकता है। यह कार्यक्रम अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग, सिंगापुर और भारत जैसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू निवेशकों को NSE के कारोबार और भविष्य की योजनाओं से परिचित कराना है।

NSE ने फिलहाल IPO की टाइमलाइन पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। एक्सचेंज का कहना है कि उसने SEBI के पास DRHP दाखिल कर दिया है और फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती।

दरअसल, NSE का IPO पिछले लगभग 10 साल से अटका हुआ था। एक्सचेंज ने पहली बार दिसंबर 2016 में IPO के लिए आवेदन किया था, लेकिन को-लोकेशन (Co-location) और डार्क फाइबर विवाद के चलते SEBI ने इस प्रक्रिया को रोक दिया था। बाद में NSE ने इन मामलों में सेटलमेंट प्रक्रिया पूरी की और इस साल फिर से IPO के लिए आवेदन किया।

अगर NSE को अगस्त में मंजूरी मिल जाती है, तो यह भारत के पूंजी बाजार के लिए एक बड़ा पड़ाव होगा। इस IPO का अनुमानित साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिससे यह देश के सबसे बड़े IPO में शामिल हो सकता है। इतना बड़ा इश्यू होने के कारण इसे SEBI चेयरमैन की अंतिम मंजूरी भी जरूरी होगी।

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NSE का IPO सिर्फ एक नई लिस्टिंग नहीं होगा, बल्कि इससे हजारों मौजूदा शेयरधारकों को अपने शेयर बेचने का मौका मिलेगा और अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड होने वाले NSE शेयरों की सही कीमत तय हो सकेगी। भारत के डेरिवेटिव्स बाजार में NSE की मजबूत पकड़, बढ़ते रिटेल निवेशक और लगातार बेहतर वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए इस IPO को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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