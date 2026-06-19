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NSE IPO: ₹8,000 करोड़ के शेयर लेकर बैठे हैं राधाकृष्ण दमानी, क्यों 1 भी शेयर नहीं बेचेंगे?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • NSE IPO: डॉली खन्ना, रामदेव अग्रवाल, दमानी, LIC और अन्य बड़े निवेशकों का शेयर न बेचना इस बात का संकेत है कि उन्हें NSE के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वैल्युएशन पर अब भी मजबूत भरोसा है
NSE IPO: ₹8,000 करोड़ के शेयर लेकर बैठे हैं राधाकृष्ण दमानी, क्यों 1 भी शेयर नहीं बेचेंगे?

भारत के सबसे बड़े आईपीओ बनने जा रहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के 30,000 करोड़ रुपये के पब्लिक इश्यू में जहां SBI, सरकारी बीमा कंपनियां और कई विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाने की तैयारी में हैं, वहीं देश के कुछ दिग्गज निवेशकों ने एक भी शेयर बेचने का फैसला नहीं किया है।

सबसे बड़ा नाम डीमार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी का है। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक दमानी के पास NSE के 3.90 करोड़ से अधिक शेयर हैं, जो कंपनी में 1.58 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं। अनलिस्टेड मार्केट में NSE के लास्ट ट्र्रेडिंग प्राइस 2,055 रुपये प्रति शेयर के आधार पर उनकी हिस्सेदारी की कीमत करीब 8,032 करोड़ रुपये बैठती है। इसके बावजूद उन्होंने IPO में एक भी शेयर बेचने का फैसला नहीं किया है।

सनिल कांत मुंजाल और क्रिस गोपालकृष्णन भी होल्ड पर

हीरो ग्रुप के संस्थापक सनिल कांत मुंजाल के पास NSE के 1.02 करोड़ शेयर हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2,040 करोड़ रुपये है। वहीं इंफोसिस के सह-संस्थापक एस. गोपालकृष्णन के पास 94.29 लाख शेयर हैं, जिनका मूल्य करीब 1,886 करोड़ रुपये आंका गया है। डीमार्ट के सीईओ इग्नेशियस नविल नरोन्हा के पास भी 30 लाख शेयर हैं, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये है।

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डॉली खन्ना, रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल भी नहीं बेचेंगे शेयर

प्रसिद्ध निवेशक डॉली खन्ना के पास NSE के 15.16 लाख शेयर हैं, जिनकी कीमत करीब 311 करोड़ रुपये है। वहीं दिग्गज वैल्यू निवेशक रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल के पास 8-8 लाख शेयर हैं, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 164 करोड़ रुपये प्रति निवेशक है। इन सभी निवेशकों ने IPO में अपनी हिस्सेदारी बेचने से दूरी बनाई है।

सबसे बड़ा दांव LIC का

NSE में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भी IPO में कोई शेयर नहीं बेच रही है। LIC के पास करीब 11 फीसदी हिस्सेदारी है और वह लिस्टिंग के बाद भी कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी रहेगी। LIC ने NSE की स्थापना के शुरुआती दौर में निवेश किया था और अब भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बनाए रखने का फैसला किया है।

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SBI और सरकारी कंपनियों की होगी बंपर कमाई

जहां बड़े निवेशक शेयर होल्ड कर रहे हैं, वहीं SBI और कई सरकारी बीमा कंपनियां IPO के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच रही हैं। SBI को अपने शुरुआती निवेश पर करीब 2,56,775 फीसदी का रिटर्न मिलने की संभावना है। वहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस जैसी कंपनियां 6,400 गुना तक का लाभ कमा सकती हैं।

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5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है NSE की वैल्यू

करीब 30,000 करोड़ रुपये का यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) आधारित होगा। अनुमानित 2,000 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर NSE का मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला NSE, मूल्यांकन के हिसाब से अभी भी BSE की तुलना में सस्ता माना जा रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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