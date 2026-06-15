NSE IPO की आहट से रॉकेट बना यह शेयर, 2 दिन में 28% की तेजी, कीमत 100 रुपये से कम
मुख्य बातें
- NSE IPO News: आज सोमवार को IFCL Ltd के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयर दिन में 52 वीक हाई पर पहुंच गए
NSE IPO News: एनएसई आईपीओ की तेज होती प्रक्रिया की वजह से IFCI ltd के शेयरों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल के बाद बीएसई में इस सरकारी कंपनी का शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को आईएफसीआई लिमिटेड के शेयरों में उछाल दर्ज की गई थी। तब कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
बीएसई में कंपनी के शेयर बढ़त के साथ 87.80 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 91.36 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक का दाम 89.52 रुपये के स्तर पर था।
NSE IPO से क्या है कनेक्शन?
इस पीएसयू एनबीएफसी की एसएचसीआईएल में कुल 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसएचसीआईएल की एनएसई में 4.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में एनएसई के आईपीओ के आने से इस कंपनी को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा होगा। बता दें, आईपीओ की जानकारी जबसे सामने आई है तब से कंपनी के शेयरों की कीमतों में 69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
लॉन्ग टर्म में कंपनी ने दिया है मोटा रिटर्न
IFCI ltd के शेयरों की कीमतों में एक साल में 45 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, दो साल में यह स्टॉक 38 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 652 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। बता दें, 5 साल में IFCI ltd के शेयरों का दाम 564 प्रतिशत बढ़ा है।
आज या कल में आईपीओ के लिए आवेदन कर सकता है एनएसई
सूत्रों के अनुसार, एनएसई 15 या 16 जून को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास आईपीओ के लिए शुरुआती दस्तावेज दाखिल कर सकता है। एनएसई के निदेशक मंडल ने छह फरवरी को प्रस्तावित आईपीओ को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी सेबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने के बाद दी गई थी।
सूत्रों के मुताबिक, यह आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित होगा, यानी इसमें देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की ओर से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) 10.72 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एनएसई की सबसे बड़ी शेयरधारक है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और उसकी सब्सिडियरी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 7.5 प्रतिशत है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।