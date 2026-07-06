निवेशकों के लिए बड़ी अपडेट! NSE ला रहा देश का सबसे बड़ा IPO, ₹25,000 करोड़ जुटाने की तैयारी

भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जल्द ही अपना IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) लॉन्च करने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NSE अगले सप्ताह से अपने IPO की औपचारिक मार्केटिंग शुरू कर सकता है। सितंबर 2026 में इसकी शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो यह इश्यू करीब 3 अरब डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपये) जुटा सकता है और भारत के सबसे बड़े IPO का नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, NSE दुनिया के कई बड़े फाइनेंशियल सेंटर में निवेशकों से मुलाकात करेगा। इसके लिए अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, मध्य-पूर्व और भारत में रोडशो आयोजित किए जाएंगे। इन बैठकों का उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेशकों को NSE के कारोबार, भविष्य की योजनाओं और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देना है।

मूल्यांकन 5.25 लाख करोड़ से अधिक

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अनलिस्टेड मार्केट में NSE का मूल्यांकन 5.25 लाख करोड़ रुपये (करीब 55 अरब डॉलर) से अधिक माना जा रहा है। अगर इसी वैल्यूएशन पर IPO आता है, तो कंपनी करीब 3.06 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेच सकती है। यह आंकड़ा 2024 में हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) के 2.79 लाख करोड़ रुपये के IPO से भी बड़ा हो सकता है, जो फिलहाल भारत का सबसे बड़ा IPO माना जाता है।

इस IPO के लिए NSE ने लगभग 20 बड़े निवेश बैंकों को नियुक्त किया है। इनमें कोटक महिंद्रा कैपिटल (Kotak Mahindra Capital), JM फाइनेंशियल, मोर्गन स्टेनली (Morgan Stanley), HSBC होल्डिंग्स (HSBC Holdings) और सिटीग्रुप (Citigroup) जैसे वैश्विक और भारतीय निवेश बैंक शामिल हैं। ये बैंक निवेशकों तक IPO पहुंचाने और पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस IPO की एक खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, यानी NSE कोई नए शेयर जारी नहीं करेगा। इसके बजाय मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। इसका मतलब यह है कि IPO से मिलने वाली रकम कंपनी के पास नहीं जाएगी, बल्कि शेयर बेचने वाले मौजूदा निवेशकों को मिलेगी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का मानना है कि NSE का IPO भारत के अगले बड़े IPO साइकिल की शुरुआत कर सकता है। आने वाले समय में रिलायंस जिओ प्लेटफॉर्म्स (Reliance Jio Platforms) और SBI म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी कंपनियां भी शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए अगले कुछ महीने काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।

NSE स्टॉक एक्सचेंज

NSE पहले से ही भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त स्टॉक एक्सचेंज है। करोड़ों निवेशक रोजाना इसके प्लेटफॉर्म पर शेयरों की खरीद-बिक्री करते हैं। मजबूत बाजार हिस्सेदारी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और लगातार बढ़ते निवेशकों की संख्या के कारण विदेशी निवेशकों की भी इस IPO में खास दिलचस्पी रहने की उम्मीद है। हालांकि, अभी IPO का साइज, वैल्यूएशन और लिस्टिंग की तारीख तय नहीं हुई है। कंपनी और निवेश बैंक इन सभी पहलुओं पर अंतिम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इसमें बदलाव भी संभव है।