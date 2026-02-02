LIC से SBI तक, इस चर्चित आईपीओ में हिस्सेदारी बेचने की कर रहे तैयारी
NSE IPO: भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आईपीओ का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल, बाजार नियामक सेबी की ओर से एनओसी मिलने के बाद अब इस आईपीओ की तैयारी शुरू हो गई है। आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के तहत टेमासेक होल्डिंग्स और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी LIC हिस्सेदारी बेचेंगे। ब्लूमबर्ग सूत्रों की मानें तो संभावित $2.5 बिलियन (22,900 करोड़ रुपये) के आईपीओ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड भी सेलर के तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। ये मौजूदा शेयरहोल्डर कंपनी की इक्विटी का 4% से 4.5% हिस्सा ऑफर करेंगे।
किसकी कितनी हिस्सेदारी
सूत्र के मुताबिक एक्सचेंज के सभी 190,000 शेयरहोल्डर्स को IPO के हिस्से के तौर पर सेकेंडरी सेल में हिस्सा लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। बता दें कि LIC की NSE में 10.72% हिस्सेदारी है और टेमासेक की लगभग 4.5% हिस्सेदारी है। डेटा से पता चलता है कि 31 दिसंबर, 2025 तक SBI कैपिटल की भी लगभग 4.5% हिस्सेदारी थी जबकि SBI की हिस्सेदारी लगभग 3.2% है। बताया जा रहा है कि NSE का बोर्ड कुछ दिनों में IPO प्रोसेस की देखरेख के लिए अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स और LIC और SBI सहित बड़े शेयरहोल्डर्स के प्रतिनिधियों वाली एक कमेटी बना सकता है। बोर्ड की 6 फरवरी को दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के फाइनेंशियल नतीजों को मंजूरी देने के लिए मीटिंग होने वाली है और इस कमेटी के गठन पर भी फैसला होने की संभावना है। कमेटी के काम में बोर्ड को इन्वेस्टमेंट बैंकर नियुक्त करने, फीस पर बातचीत करने, मौजूदा निवेशकों द्वारा बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या तय करने और ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल करने में मदद करना शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, अब तक किसी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है।
अनलिस्टेड मार्केट में शेयर का परफॉर्मेंस
Incredmoney.com के अनुसार NSE के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में लगभग 2,150 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसका वैल्यूएशन लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपये ($58 बिलियन) है। बता दें कि NSE को IPO की तैयारी शुरू करने के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी 2016 में पहली बार लिस्टिंग के लिए आवेदन करने के लगभग एक दशक बाद मिली है। दरअसल, यह योजना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमियों और अनुचित मार्केट एक्सेस के आरोपों के बाद रुक गई थी। NSE ने बाद में इस मामले से संबंधित दो सेटलमेंट आवेदन दायर किए, जिसमें लगभग 1300 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया।