Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NSE IPO: 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने की तैयारी में यह कंपनी, रॉकेट सा उड़े इसके शेयर

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • IPO के लिए NSE की तरफ से ड्रॉफ्ट पेपर्स फाइल किए जाने के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है
  • कंपनी के शेयर 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 188.50 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • कंपनी IPO के जरिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 1.05 करोड़ तक शेयर बेचेगी
NSE IPO: 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने की तैयारी में यह कंपनी, रॉकेट सा उड़े इसके शेयर

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) के शेयर गुरुवार को बाजार खुलते ही झूम उठे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने 30000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आईपीओ के लिए बाजार नियामक संस्था सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। इसी के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 188.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 214.75 रुपये है।

1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेगी न्यू इंडिया एश्योरेंस
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के ड्रॉफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (DRHP) के मुताबिक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले शेयरधारकों में से है। न्यू इंडिया एश्योरेंस ऑफर फॉर सेल के जरिए 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 1.05 करोड़ रुपये बेचेगी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रत्येक शेयर की वैटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0.32 रुपये है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बुधवार को अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास प्रीलिमनरी पेपर्स जमा कर दिए हैं। एनएसई के आईपीओ का साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये का है। इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में यह शेयर सेल सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू होगा।

ये भी पढ़ें:Advit Jewels IPO: GMP कर रहा है इशारा, पहले ही दिन तगड़ा फायदा कराएगा यह IPO

NSE में करीब 6% हिस्सेदारी बेचेंगे मौजूदा शेयरधारक
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का पब्लिक इश्यू पूरी तरह से 14.89 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा। मौजूदा शेयरधारक एक्सचेंज में संयुक्त रूप से करीब 6 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचेंगे। NSE के इस प्रस्तावित आईपीओ से सरकारी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और लंबी अवधि से निवेश बनाए रखने वाले कई इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स को फायदा होगा। मौजूदा निवेशकों ने कई सालों पहले बहुत कम दाम पर एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदी थी।

ये भी पढ़ें:560 रुपये तक जा सकता है वेदांता का यह दिग्गज शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बेचेगा 1.066 करोड़ शेयर
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1.066 करोड़ तक शेयर बेचेगा। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 5.26 रुपये प्रति शेयर के दाम पर एक्सचेंज के शेयर खरीदे थे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने भी 1 रुपये प्रति शेयर से कम पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदी थी। यह कंपनी आईपीओ के जरिए एक्सचेंज में अपनी थोड़ी-थोड़ी हिस्सेदारी बेच रही हैं। NSE में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3.23 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, बैंक की सब्सिडियरी SBI कैपिटल मार्केट्स की एक्सचेंज में 4.33 पर्सेंट हिस्सेदारी है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4.44 पर्सेंट हिस्सेदारी है। अगर टॉप-सेलिंग शेयरहोल्डर्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.48 करोड़ तक शेयर बेचेगी। वहीं, एमएस स्ट्रैटेजिक (मॉरीशस) लिमिटेड 1.60 करोड़ शेयर बेचेगी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market NSE IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,