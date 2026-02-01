Hindustan Hindi News
NSE के IPO की सामने आई टाइमलाइन, CEO ने दी बड़ी जानकारी

संक्षेप:

NSE IPO: आईपीओ लाने का अगला बड़ा पड़ाव DRHP है। आशीष चौहान ने कंफर्म किया कि एनओसी मिलने के साथ ही DRHP पर काम शुरू हो गया है। इसे तैयार करने में तीन से 4 महीने लगेंगे। बता दें, एनएसई के चेयरमैन ने भी एनओसी मिलने का स्वागत किया है

Feb 01, 2026 08:56 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
NSE IPO: एनएसई के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए पिछले हफ्ते कई अच्छी खबरें आई। सेबी ने इस आईपीओ को लाने की मंजूरी दे दी है। एनएसई को NOC मिल चुका है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कब तक यह आईपीओ दस्तक देगा? सीएनबीसी टीवी18 से बात करते हुए एनएसई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि 7 से 8 महीने में कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है।

DRHP पर फोकस कर रही है कंपनी

आईपीओ लाने का अगला बड़ा पड़ाव DRHP है। आशीष चौहान ने कंफर्म किया कि एनओसी मिलने के साथ ही DRHP पर काम शुरू हो गया है। इसे तैयार करने में तीन से 4 महीने लगेंगे। बता दें, एनएसई के चेयरमैन ने भी एनओसी मिलने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे स्टॉक मार्केट की यात्रा में एक बड़ा पड़ाव माना है।

कैसा होगा एनएसई का आईपीओ

एनएसई का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित होगा। यह बात भी आशीष चौहान ने बातचीत के दौरान साझा किया। एक्सचेंज मौजूदा शेयरहोल्डर्स के संपर्क में है। जो आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी घटाना चाह रहे हैं।

एनएसई की लिस्टिंग बीएसई में होगी।

बीएसई के शेयरों पर रखिए नजर

एनएसई के आईपीओ की टाइमलाइन के सामने आने के बाद अब बीएसई के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। बीएसई लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 54 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 3030 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1227.33 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.13 करोड़ रुपये का है।

तीन साल में बीएसई लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 1553 प्रतिशत और 5 साल में 4063 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, पिछले साल ही बीएसई लिमिटेड के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर बांटा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
