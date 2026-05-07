सोना लेने वालों के लिए खुशखबरी! शेयर की तरह खरीदें, जरूरत पर फिजिकली बनवा लें; आ गया नया सिस्टम
NSE ने भारत में सोने के निवेश को आधुनिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) लॉन्च किया है। यह एक ऐसा डिजिटल माध्यम है, जो निवेशकों को अपने डीमैट अकाउंट में सोना रखने, उसे शेयर की तरह ट्रेड करने और जरूरत पड़ने पर फिजिकल सोने में बदलने की सुविधा देता है।
भारत में सोना खरीदने और उसमें निवेश करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) लॉन्च कर दिया है। यह निवेश का एक ऐसा नया और आधुनिक तरीका है, जिसमें आप सोने को अपने 'डीमैट अकाउंट' में बिल्कुल किसी कंपनी के शेयर की तरह रख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे जब चाहें तब असली (फिजिकल) सोने में बदला जा सकता है। यह कदम सेबी (SEBI) के 'गोल्ड एक्सचेंज' विजन का हिस्सा है, जिससे अब पूरे देश में सोने की एक ही कीमत लागू हो सकेगी। आइए समझते हैं कि यह EGR क्या है और एक आम निवेशक के लिए इसके क्या फायदे हैं।
क्या है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) ?
आसान भाषा में कहें तो, EGR सोने के स्वामित्व (मालिकाना हक) का एक डिजिटल प्रमाण है। जब आप NSE के EGR प्लेटफॉर्म पर निवेश करते हैं, तो आपके द्वारा खरीदा गया सोना सुरक्षित रूप से एक सरकारी मान्यता प्राप्त 'वॉल्ट' (तिजोरी) में रखा जाता है। उस सोने की रसीद आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल रूप में दिखती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो फिजिकल सोना घर में रखने के जोखिम (चोरी या खोने का डर) से बचना चाहते हैं।
निवेशकों के लिए क्या है नया?
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) के आने से भारतीय निवेशकों को कई बड़े फायदे मिलेंगे।
- वन नेशन, वन प्राइस- अभी अलग-अलग शहरों में सोने के दाम अलग-अलग होते हैं, लेकिन EGR के जरिए अब पूरे भारत में सोने की एक समान पारदर्शी कीमत होगी।
- शुद्धता की गारंटी- वॉल्ट में रखा जाने वाला सोना पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित होता है, इसलिए क्वॉलिटी को लेकर कोई चिंता नहीं रहती।
- लिक्विडिटी (पैसे में बदलना आसान)- आप इसे कभी भी एक्सचेंज पर बेचकर पैसे निकाल सकते हैं या जरूरत पड़ने पर फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं।
- छोटा निवेश संभव- आप महज 100 मिलीग्राम से लेकर 1 किलो तक के मूल्य में सोना खरीद सकते हैं। इसमें '999 प्योरिटी' और '995 प्योरिटी' के दो विकल्प मौजूद हैं।
कैसे करें निवेश और क्या है समय?
EGR में निवेश करना बहुत सरल है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:00 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक NSE के EGR सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। रात तक ट्रेडिंग का समय होने की वजह से भारतीय निवेशक अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलावों का भी फायदा उठा सकते हैं।
इसमें सौदों का निपटारा T+1 के आधार पर होता है, यानी आज खरीदा गया सोना अगले कार्य दिवस तक आपके खाते में आ जाता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड निकालना चाहते हैं, तो आप 'वॉल्ट मैनेजर' को रसीद सौंपकर सोना ले सकते हैं। इसके लिए कुछ मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। यह नई व्यवस्था ज्वेलर्स, रिफाइनरियों और आम रिटेल निवेशकों, सभी के लिए सोने के व्यापार को पारदर्शी और आसान बनाएगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।