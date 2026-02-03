शेयर मार्केट में गारंटीड रिटर्न का दावा करने वाले 'गिरी' पर NSE ने दर्ज कराई FIR, निवेशक रहें सावधान

संक्षेप: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने निवेशकों को एक ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी दी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक मोबाइल ऐप के जरिए अवैध ट्रेडिंग ऑपरेशन चला रहा है। यह व्यक्ति शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न का लालच दे रहा है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने निवेशकों को एक ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी दी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक मोबाइल ऐप के जरिए अवैध ट्रेडिंग ऑपरेशन चला रहा है। यह व्यक्ति शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न का लालच दे रहा है।

एक्सचेंज ने एक सार्वजनिक सलाह में बताया कि उसे "गिरी" नामक एक व्यक्ति की जानकारी मिली है। यह व्यक्ति एक मोबाइल नंबर और "DABBA TRADING" (https://www.facebook.com/share/p/1Cs8kqzojw/) तथा "Box Trading Dabba Trading" (https://tradezone.vip/tradezone.vip.apk) नाम के फेसबुक ग्रुप के माध्यम से काम कर रहा है। इसके अलावा, "ट्रेडजोन" (https://tradezone.vip) नाम के एक ऐप और उसी नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है।

क्या है 'डब्बा ट्रेडिंग' NSE के अनुसार, यह व्यक्ति सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स, निवेश पर गारंटीड रिटर्न और निवेशकों के ट्रेडिंग खातों को संभालने की सेवाएं देने का दावा कर रहा है, और इसके लिए उनसे उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे जा रहे हैं। एक्सचेंज ने इन गतिविधियों को अवैध करार दिया है, जिसमें 'डब्बा ट्रेडिंग' भी शामिल है। यह भारतीय प्रतिभूति कानूनों के तहत प्रतिबंधित एक अनअप्रूव्ड और ऑफ-मार्केट ट्रेडिंग है।

एक्सचेंज ने स्पष्ट किया कि नामित व्यक्ति और संबद्ध संस्थाएं किसी भी NSE-रजिस्टर्ड ब्रोकर के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसने निवेशकों से ऐसी किसी भी योजना में शामिल न होने और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध "अपना स्टॉक ब्रोकर जानें/खोजें" सुविधा के माध्यम से स्टॉक ब्रोकरों की पृष्ठभूमि सत्यापित करने का आग्रह किया है।