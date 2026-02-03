शेयर मार्केट में गारंटीड रिटर्न का दावा करने वाले 'गिरी' पर NSE ने दर्ज कराई FIR, निवेशक रहें सावधान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़nse has filed an FIR against Giri for claiming guaranteed returns in the stock market investors should be cautious
Feb 03, 2026 05:27 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने निवेशकों को एक ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी दी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक मोबाइल ऐप के जरिए अवैध ट्रेडिंग ऑपरेशन चला रहा है। यह व्यक्ति शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न का लालच दे रहा है।

एक्सचेंज ने एक सार्वजनिक सलाह में बताया कि उसे "गिरी" नामक एक व्यक्ति की जानकारी मिली है। यह व्यक्ति एक मोबाइल नंबर और "DABBA TRADING" (https://www.facebook.com/share/p/1Cs8kqzojw/) तथा "Box Trading Dabba Trading" (https://tradezone.vip/tradezone.vip.apk) नाम के फेसबुक ग्रुप के माध्यम से काम कर रहा है। इसके अलावा, "ट्रेडजोन" (https://tradezone.vip) नाम के एक ऐप और उसी नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है।

क्या है 'डब्बा ट्रेडिंग'

NSE के अनुसार, यह व्यक्ति सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स, निवेश पर गारंटीड रिटर्न और निवेशकों के ट्रेडिंग खातों को संभालने की सेवाएं देने का दावा कर रहा है, और इसके लिए उनसे उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे जा रहे हैं। एक्सचेंज ने इन गतिविधियों को अवैध करार दिया है, जिसमें 'डब्बा ट्रेडिंग' भी शामिल है। यह भारतीय प्रतिभूति कानूनों के तहत प्रतिबंधित एक अनअप्रूव्ड और ऑफ-मार्केट ट्रेडिंग है।

एक्सचेंज ने स्पष्ट किया कि नामित व्यक्ति और संबद्ध संस्थाएं किसी भी NSE-रजिस्टर्ड ब्रोकर के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसने निवेशकों से ऐसी किसी भी योजना में शामिल न होने और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध "अपना स्टॉक ब्रोकर जानें/खोजें" सुविधा के माध्यम से स्टॉक ब्रोकरों की पृष्ठभूमि सत्यापित करने का आग्रह किया है।

NSE ने FIR दर्ज कराई

NSE ने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। एक्सचेंज ने यह भी रेखांकित किया कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 की धारा 13, 16, 17 या 19 के उल्लंघन पर 10 साल तक की कैद या 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ये अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संज्ञेय हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
