लिस्टिंग के बाद NSE ने जारी किए नतीजे, इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए भी बड़ा बदलाव
मुख्य बातें
- शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद NSE ने पहली बार तिमाही नतीजे जारी किए हैं
- वही, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अपने ट्रेडिंग समय को बढ़ाकर रोजाना 23 घंटे 30 मिनट कर दिया है
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) से जुड़ी दो बड़ी खबर है। ये दोनों खबरें निवेशकों को प्रभावित करने वाली हैं। दरअसल, शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद NSE ने पहली बार तिमाही नतीजे जारी किए हैं। इसके अलावा, गुजरात की गिफ्ट सिटी स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अपने ट्रेडिंग समय को बढ़ाकर रोजाना 23 घंटे 30 मिनट कर दिया है। आइए दोनों खबरों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) यानी जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल (YoY) 23% बढ़ गया है। यह मुनाफा बढ़कर 2578 करोड़ रुपये हो गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही (Q2FY26) में यह 2098 करोड़ रुपये था। बता दें कि सितंबर 2026 में एनएसई की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई थी। बीएसई में एनएसई का शेयर 1800 रुपये पर लिस्ट हुआ था, जो 1785 रुपये के इश्यू प्राइस से 0.84 प्रतिशत अधिक रहा और 1.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,818 रुपये पर बंद हुआ था।
कैसा रहा रेवेन्यू
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्ज से मिलने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 9% बढ़कर 3035 करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी कैश मार्केट और इक्विटी ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हुई।
NSE की कंसोलिडेटेड कुल आय भी सालाना आधार पर (YoY) 9% बढ़कर 4,554 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 4,160 करोड़ रुपये थी। तिमाही नतीजों के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड' में 40% तक की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। यह हिस्सेदारी एक या अधिक चरणों में इक्विटी शेयरों की सेकेंडरी बिक्री के जरिए बेची जाएगी।
NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में क्या बदला?
शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अपने ट्रेडिंग समय को बढ़ाकर रोजाना 23 घंटे 30 मिनट कर दिया है। नई व्यवस्था 2 नवंबर 2026 से लागू हो गई है। इसके तहत अब एक्सचेंज में सुबह 3:15 बजे से अगले दिन सुबह 2:45 बजे तक कारोबार किया जा सकेगा। यानी निवेशकों को लगभग पूरे दिन बाजार में ट्रेडिंग का मौका मिलेगा।
इस फैसले का उद्देश्य एशिया, यूरोप और अमेरिका के प्रमुख वित्तीय बाजारों के कारोबारी समय के दौरान निवेशकों को ट्रेडिंग की सुविधा देना है। इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशक दुनिया के अलग-अलग बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार अपनी निवेश रणनीति और जोखिम का प्रबंधन कर सकेंगे। बता दें कि NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE की ही सहायक कंपनी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें