15 जनवरी को NSE बंद रहेगा या नहीं? निवेशकों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप:

महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के कारण गुरुवार, 15 जनवरी को राज्य में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। यह छुट्टी बृहन्मुंबई नगर निगम के तहत मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों सहित 29 नगर निगमों पर लागू होगी।

Jan 09, 2026 07:33 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के कारण गुरुवार, 15 जनवरी को राज्य में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक कुछ सेगमेंट में ट्रेडिंग 15 जनवरी को बंद रहेगी।

क्या है NSE के सर्कुलर में?

हालांकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) इस दिन सामान्य ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा। NSE के सर्कुलर में बताया गया है कि 15 जनवरी को सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा। सेटलमेंट हॉलिडे होने का मतलब यह है कि इस दिन T+0 सेटलमेंट नहीं होगा। हालांकि एक्सचेंज के तय समय के अनुसार ट्रेडिंग गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी, लेकिन उस दिन के T+0 सेटलमेंट से जुड़ी क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी। सेटलमेंट हॉलिडे का असर T+1 सेटलमेंट पर भी पड़ा है। संशोधित शेड्यूल के अनुसार, 14 जनवरी को किए गए ट्रेड्स का सेटलमेंट अब 16 जनवरी को होगा। वहीं, 15 जनवरी को किए गए ट्रेड्स का सेटलमेंट भी 16 जनवरी को ही किया जाएगा।

29 नगर निगमों पर लागू

बता दे कि मुंबई नगर निगम के तहत अवकाश मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों सहित 29 नगर निगमों पर लागू होगी। सरकार का यह नोटिफिकेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत जारी किया गया था, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा 1968 से राज्य सरकार को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था।

BSE ऑल डेरिवेटिव स्टॉक्स इंडेक्स लॉन्च

इस बीच, BSE की पूरी तरह से सब्सिडियरी BSE इंडेक्स सर्विसेज ने 'BSE ऑल डेरिवेटिव स्टॉक्स इंडेक्स' लॉन्च करने की घोषणा की, जिसे BSE 500 यूनिवर्स के अंदर डेरिवेटिव-योग्य स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंडेक्स BSE 500 के उन शेयरों के परफॉर्मेंस को कैप्चर करके भारत के इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट की बढ़ती गहराई और लिक्विडिटी को दिखाने की कोशिश करता है जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जुड़े हैं। BSE ऑल डेरिवेटिव स्टॉक्स इंडेक्स के शेयरों को फ्लोट-एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन और मोमेंटम स्कोर के कॉम्बिनेशन के आधार पर वेटेज दिया जाता है, जिसमें हर स्टॉक का वेटेज 10% तक सीमित है।

सेबी ने शेयर ब्रोकरों के लिए नए नियम अधिसूचित किए

सेबी ने तीन दशक से अधिक पुराने शेयर ब्रोकरों से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए नए नियम अधिसूचित किए हैं जिसके तहत अब शेयर ब्रोकर अन्य वित्तीय नियामकों के दायरे में आने वाली गतिविधियां भी कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और कारोबारी सुगमता को बढ़ाना है। सेबी ने अधिसूचना जारी कर सेबी (शेयर ब्रोकर) विनियम, 1992 की जगह सेबी (शेयर ब्रोकर) विनियम, 2026 को लागू कर दिया है। नए नियमों में नियामकीय भाषा को सरल बनाया गया है, पुराने एवं अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाया गया है तथा परिभाषाओं को अधिक स्पष्ट बनाया गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
