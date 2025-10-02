₹16 वाले शेयर ने दिया 5000% का तूफानी रिटर्न, 5 साल में प्रमोटर की चांदी

बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने 9 अगस्त को हुई बैठक में जगदीश प्रसाद अलुरु को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पुनः नियुक्त करने का निर्णय भी लिया। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर पांच साल तक रहेगा।

HBL Engineering share price: बाजार में कई ऐसे शेयर हैं जिसने कोरोना के दौर से अब तक निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। इनमें से एक शेयर- एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयर की कीमत 5 साल की अवधि में कई गुना बढ़ चुकी है। 2 अक्टूबर 2020 से 2 अक्टूबर 2025 तक, पांच साल की अवधि में एचबीएल इंजीनियरिंग के शेयर की कीमत बीएसई पर मात्र 16 रुपये से बढ़कर 830 रुपये हो गई है, जो करीब 5 हजार प्रतिशत का रिटर्न है। इस तूफानी रिटर्न का फायदा जगदीश प्रसाद अलुरु परिवार को हुआ है।

एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, जगदीश प्रसाद अलुरु की संपत्ति 1,374 प्रतिशत बढ़कर 14,740 करोड़ रुपये हो गई है। जगदीश प्रसाद के पास 26,92,827 शेयर (0.97 प्रतिशत हिस्सेदारी), उमा देवी अलुरु के पास 9,50,397 शेयर (0.34 प्रतिशत हिस्सेदारी) और कविता प्रसाद अलुरु के पास 97,88,386 शेयर (3.53 प्रतिशत हिस्सेदारी) हैं।

नवंबर 2024 में बदला कंपनी का नाम 13 नवंबर, 2024 को कंपनी का नाम बदलकर एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड से बदलकर एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया। यह विभिन्न प्रकार की बैटरियों (लेड एसिड, नाइ-कैड, सिल्वर जिंक और लिथियम) की आपूर्ति करती है और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ-साथ रेलवे और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रदान करती है। एचबीएल का कहना है कि उसके ग्राहकों में सिस्टम इंटीग्रेटर, ईपीसी फर्म और वैश्विक स्तर पर रेलवे, विमानन और रक्षा क्षेत्रों के ग्राहक शामिल हैं।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) में 79% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज की। जून तिमाही में नेट प्रॉफिट ₹143.27 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹80.09 करोड़ था। वहीं कंपनी की आय भी मजबूत रही। ऑपरेशंस से राजस्व 15.7% की बढ़त के साथ ₹601.77 करोड़ रहा, जो एक साल पहले ₹520.11 करोड़ था। जून तिमाही में कुल खर्च ₹427.79 करोड़ रहा, जो मार्च 2025 की पिछली तिमाही के ₹493.66 करोड़ के मुकाबले 13.3% कम था।