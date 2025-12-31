NSE-BSE ने जारी किया 2026 का हॉलिडे कैलेंडर, मिलेंगे इतने लॉन्ग वीकेंड
Stock Market Holiday 2026 List: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने आधिकारिक 2026 ट्रेडिंग हॉलीडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार, साल 2026 में भारतीय इक्विटी मार्केट पूरे 15 दिन बंद रहेंगे। ये अवकाश विभिन्न महीनों में फैले हुए हैं और राष्ट्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ-साथ सात लॉन्ग वीकेंड का अवसर भी देंगे, जब अवकाश शुक्रवार या सोमवार को पड़ेगा। इन लंबे अवकाशों का उपयोग यात्रा या बाजार रणनीति की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है।
2026 के प्रमुख छुट्टियां
26 जनवरी (सोमवार) गणतंत्र दिवस
3 मार्च (मंगलवार) होली
26 मार्च (गुरुवार) श्री राम नवमी
31 मार्च (मंगलवार) श्री महावीर जयंती
3 अप्रैल (शुक्रवार) गुड फ्राइडे
14 अप्रैल (मंगलवार) डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती
1 मई (शुक्रवार) महाराष्ट्र दिवस
28 मई (गुरुवार) बकरीद
26 जून (शुक्रवार) मुहर्रम
14 सितंबर (सोमवार) गणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर (शुक्रवार) महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर (मंगलवार) दशहरा
10 नवंबर (मंगलवार) दिवाली-बलिप्रतिपदा
24 नवंबर (मंगलवार) गुरु नानक देव जयंती
25 दिसंबर (शुक्रवार) क्रिसमस के अवसर पर बंद रहेगा।
मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का आयोजन
कुछ सप्ताहांत त्योहार जैसे महाशिवरात्रि (15 फरवरी), ईद-उल-फितर (21 मार्च), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और दिवाली लक्ष्मी पूजन (8 नवंबर) के कारण बाजार बंद नहीं होंगे। हालांकि, 8 नवंबर 2026 को रविवार के दिन सामान्य ट्रेडिंग तो बंद रहेगी, लेकिन बाजार में पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा।
निवेशकों के लिए रणनीतिक योजना
2026 की हॉलीडे लिस्ट पहले से जारी होने से बाजार के खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, कम नकदी वाले समय का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और बाजार बंद होने से पहले सौदों एवं जोखिम-बचाव की रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। कई लंबे सप्ताहांत व्यापार के दिनों के बाहर रणनीति की योजना बनाने, पोर्टफोलियो मूल्यांकन और निवेशक शिक्षा के अवसर भी प्रदान करते हैं।