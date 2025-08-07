nsdl up 25 percent and shri lotus up 36 pc from ipo price lakshmi india finance down 25 pc NSDL आईपीओ प्राइस से 25% और श्री लोटस 36% ऊपर, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस 25% टूटा, Business Hindi News - Hindustan
NSDL आईपीओ प्राइस से 25% और श्री लोटस 36% ऊपर, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस 25% टूटा

New Listed Stocks: नए लिस्टेड शेयरों का प्रदर्शन देखें तो लिस्टिंग के बाद NSDL 13% चढ़ा, श्री लोटस भी उछाल है, लेकिन लक्ष्मी इंडिया पिछड़ गया है। NSDL के शेयर आईपीओ प्राइस से करीब 25% ऊपर पहुंच गए हैं। श्री लोटस 36% अधिक मजबूत हुआ है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 12:28 PM
New Listed Stocks: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) के शेयरों ने 7 अगस्त को लगभग 7% की छलांग लगाई। यह कंपनी के बाजार में पहली बार सूचीबद्ध होने (लिस्टिंग) के बाद लगातार दूसरे दिन मजबूत प्रदर्शन है। अब इसके शेयर आईपीओ प्राइस से करीब 25% ऊपर पहुंच गए हैं। सुबह 10:30 बजे तक शेयर कुछ मुनाफावसूली के बाद 5% की बढ़त के साथ ₹978.85 पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले दो दिनों में शेयरों ने 13% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है।

NSDL का शुरुआती दिन कैसा रहा?

NSDL ने 6 अगस्त को बीएसई पर ₹880 प्रति शेयर के भाव से अपनी बाजार यात्रा शुरू की, जो इसके आईपीओ मूल्य से 10% ऊपर था। हालांकि, यह लिस्टिंग प्रीमियम 'ग्रे मार्केट' (अनधिकृत बाजार) के अनुमानों से कम था, जहां आईपीओ से पहले शेयरों का प्रीमियम लगभग 16% था। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी की मजबूत बुनियाद और डिपॉजिटरी क्षेत्र में अग्रणी स्थिति को देखते हुए निवेशकों को लंबी अवधि के लिए इन शेयरों को थामे रखना चाहिए।

श्री लोटस डेवलपर्स का शानदार प्रदर्शन

मुंबई स्थित लक्जरी रीयल एस्टेट डेवलपर श्री लोटस डेवलपर्स के शेयर भी दूसरे दिन 4% से अधिक उछलकर ₹204.35 पर पहुंच गए। पहले दिन ही यह शेयर ऊपरी सर्किट (10% तक की बढ़त) में बंद हुआ था।

कंपनी के शेयर अब अपने आईपीओ प्राइस ₹150 से 36% अधिक पर हैं और लिस्टिंग के बाद से इनमें 14% से ज्यादा की बढ़त हुई है। इसका ₹792 करोड़ का आईपीओ निवेशकों में काफी लोकप्रिय हुआ था और उसे 69 गुना सदस्यता मिली थी। शेयरों ने ₹179 पर शुरुआत की थी, जो आईपीओ मूल्य से 19% ऊपर थी और यह ग्रे मार्केट के 18% के अनुमान के करीब थी।

लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ मूल्य से 25% नीचे

लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के शेयरों ने 7 अगस्त को 4% की गिरावट के साथ ₹119 पर कारोबार किया। 5 अगस्त को अपने आईपीओ मूल्य ₹158 से लगभग 13% नीचे लिस्ट होने के बाद यह शेयर लगातार तीसरे दिन भी संघर्ष करता नजर आया। कंपनी के शेयर अब आईपीओ मूल्य से लगभग 25% नीचे हैं और पहले दिन के शुरुआती भाव ₹137 से भी 13% से अधिक नीचे गिर चुके हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

