3 दिन में ही 60% से ज्यादा की तेजी, 800 रुपये का शेयर अब 1299 रुपये पर पहुंचा

बाजार में उतरने के 3 दिन के भीतर NSDL के शेयर 60% से अधिक उछल गए हैं। NSDL के शेयर शुक्रवार को BSE में 15% से अधिक चढ़कर 1299 रुपये पर पहुंच गए हैं। NSDL के शेयर 6 अगस्त 2025 को BSE में लिस्ट हुए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:18 AM
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। बाजार में उतरने के 3 दिन के भीतर एनएसडीएल के शेयर 60 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। NSDL के शेयर शुक्रवार को BSE में 15 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 1299 रुपये पर पहुंच गए हैं। NSDL के शेयर 6 अगस्त 2025 को BSE में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 800 रुपये था। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 30 जुलाई 2025 को खुला था और यह 1 अगस्त तक ओपन रहा।

3 दिन में IPO प्राइस से 60% से ज्यादा का उछाल
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आईपीओ में शेयर का दाम 800 रुपये था। कंपनी के शेयर 6 अगस्त 2025 को 10 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 880 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर उछाल के साथ 936 रुपये पर बंद हुए। यानी, पहले दिन आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 17 पर्सेंट चढ़ गए। NSDL के शेयर गुरुवार को 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 1123.20 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 1299 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 800 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 3 दिन में 60 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

41 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) का आईपीओ टोटल 41.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 7.76 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 15.39 गुना दांव लगा। NSDL के आईपीओ में नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 34.98 गुना दांव लगा। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 103.97 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 18 शेयर थे। यानी, रिटेल इनवेस्टर्स को 1 लॉट के लिए 14,4000 रुपये का निवेश करना पड़ा है।

