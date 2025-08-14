nsdl shares fell 10 percent profit booking continues for 2 days NSDL शेयर में 10% गिरावट, 2 दिन से मुनाफावसूली जारी, Business Hindi News - Hindustan
nsdl shares fell 10 percent profit booking continues for 2 days

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 11:49 AM
NSDL Share Price: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयरों में गुरुवार, 14 अगस्त को भी गिरावट जारी रही। शेयर दोपहर तक 4% नीचे आ गए, जिससे पिछले दो दिनों में कुल गिरावट लगभग 10% हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के ताजा नतीजों के बाद निवेशक मुनाफा वसूल कर रहे हैं।

शुरुआती उछाल, फिर गिरावट

आज सुबह कारोबार की शुरुआत में शेयर कुछ देर के लिए हरे निशान में चले गए, लेकिन फिर उनमें गिरावट आ गई। दोपहर तक शेयर 2.74% गिरकर ₹1,173 पर पहुंच गए। हालांकि, अभी भी यह अपने आईपीओ मूल्य ₹800 से 50% से ज्यादा ऊपर हैं।

NSDL के मुनाफे में उछाल, पर राजस्व घटा

सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद NSDL ने पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) के नतीजे पेश किए। कुल मिलाकर शुद्ध मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 15.1% बढ़कर ₹89.6 करोड़ हो गया, जिसका श्रेय बेहतर परिचालन प्रदर्शन को दिया जा रहा है। हालांकि, कंपनी का कारोबारी राजस्व सालाना आधार पर 7.4% घटकर ₹312 करोड़ रह गया।

एक अच्छी बात यह रही कि कंपनी का परिचालनिक मुनाफा (EBITDA) 18.3% बढ़कर ₹95.6 करोड़ हो गया। इससे मुनाफे की दर (मार्जिन) पिछले साल के 24% से बढ़कर 30.6% हो गई, यानी कंपनी ने कम राजस्व में भी अधिक कुशलता से काम किया।

भविष्य की योजनाएं

लिस्टिंग के बाद NSDL के प्रबंधन ने CNBC-TV18 को बताया था कि वे खुदरा निवेशकों के बीच अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। उनका मानना है कि कंपनी के दोनों बिजनेस विंग, डिपॉजिटरी और डेटा प्रबंधन, आगे मजबूत ग्रोथ की क्षमता रखते हैं।

विशेषज्ञों की सलाह: मुनाफा कैश करें

बाजार के जानकारों का कहना है कि शेयरों में तेज उछाल के बाद कुछ मुनाफा वसूलना समझदारी है। SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल ने सुझाव दिया कि शॉर्ट और मिड टर्म के निवेशक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जबकि लंबी अवधि के निवेशक गिरावट का इस्तेमाल शेयर खरीदने के लिए कर सकते हैं।

NSDL महंगा, CDSL बेहतर विकल्प

एनालिस्ट अंबरीश बालिगा ने कहा कि आईपीओ मूल्य पर NSDL, अपने प्रतिद्वंद्वी CDSL से सस्ता था, लेकिन तेज उछाल के बाद अब यह महंगा लगने लगा है। उन्होंने कहा कि तेज कमाई की उम्मीद में कारोबारियों ने इस शेयर को खरीदा, जिससे उछाल आया। ऐसे में आईपीओ निवेशकों के लिए CDSL में वापस जाना अच्छा विकल्प हो सकता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

