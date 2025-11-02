Hindustan Hindi News
IPO से चढ़ा 45% कंपनी का शेयर, कल ‘फ्री’ हो रहे हैं 75 लाख शेयर, बढ़ी हलचल की उम्मीद

संक्षेप: कल सोमवार को लाखों शेयर लॉक इन पीरियड से फ्री हो रहे हैं। एनएसडीएल सहित 3 कंपनियों के शेयरों का लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। जिसकी वजह से अब इन शेयरों को भी खरीदा और बेचा जा सकेगा। नुवामा अलटरेनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

Sun, 2 Nov 2025 04:55 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
कल सोमवार को लाखों शेयर लॉक इन पीरियड से फ्री हो रहे हैं। एनएसडीएल सहित 3 कंपनियों के शेयरों का लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। जिसकी वजह से अब इन शेयरों को भी खरीदा और बेचा जा सकेगा। नुवामा अलटरेनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

NSDL के 75 लाख शेयर हो रहे हैं ‘फ्री’

रिपोर्ट के अनुसाल एनएसडीएल के 75 लाख शेयर फ्री हो रहे हैं। जोकि कंपनी के कुल हिस्से के 4 प्रतिशत के बराबर है। शुक्रवार के रेट के हिसाब से कुल 870 करोड़ रुपये के शेयरों को सोमवार से खरीदा और बेचा जा सकेगा।

IPO से 45% चढ़ा शेयर

एनएसडीएल के आईपीओ का प्राइस बैंड 800 रुपये प्रति शेयर था। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 1425 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे। हालांकि, इसके बाद शेयरों में नरमी देखने को मिली। शुक्रवार को एनएसडीएल का शेयर बीएसई में 1.16 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 1158.55 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। जोकि इश्यू प्राइस से अब भी 45 प्रतिशत अधिक है।

श्री लोटस के 79 लाख शेयर होंगे फ्री

सोमवार को ही श्री लोटर डेवलपर्स के शेयर 79 लाख शेयर फ्री होंगे। जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 2 प्रतिशत के बराबर है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 144 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। इश्यू प्राइस से यह 22 प्रतिशत अधिक है।

एम एंड बी इंजीनियरिंग के 38 लाख शेयरों का लॉक इन पीरियड भी समाप्त हो रहा है। यह कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 7 प्रतिशत के बराबर है। कंपनी के 172 करोड़ रुपये के शेयर सोमवार को फ्री हो जाएंगे।

क्यों होता है लॉक इन पीरियड

कंपनियां जब आईपीओ लाती हैं तब कुछ शेयरों को लॉक इन पीरियड में रखा जाता है। यह समय सीमा अलग-अलग आईपीओ के लिए होती है। इस दौरान निवेशक शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं हो पाती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

