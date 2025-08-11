NSDL share price gave 78 percent return from IPO price IPO हो तो ऐसा, इश्यू प्राइस से 78% चढ़ा भाव, आज स्टॉक 9.6% उछला, Business Hindi News - Hindustan
Tarun Pratap Singh मिंटMon, 11 Aug 2025 10:33 AM
NSDL share price: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (National Securities Depository Limited) के शेयरों की कीमतों में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों को भाव सोमवार 9.6 प्रतिशत की उछाल के बाद 1425 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। यह लगातार चौथा कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। एनएसडीएल के आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को अबतक 78 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है। बता दें, एनएसडीएल का शेयर बीएसई में सोमवार को 1301 रुपये के लेवल पर खुला था।

बीते हफ्ते हुई थी एनएसडीएल की लिस्टिंग

एनएसडीएल के शेयर पिछले हफ्ते बीएसई में लिस्ट हुए थे। तब कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 800 रुपये के इश्यू प्राइस की तुलना में 10 प्रतिशत की तेजी के बाद 880 रुपये पर हुई थी। लिस्टिंग के दिन यह स्टॉक 17 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 936 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था

क्या इस समय दांव लगाना रहेगा सही?

INVasset PMS के बिजनेस बेड हर्षल दशानी ने शार्ट टर्म मूवमेंट के लिए निवशकों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म के निवेशक इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। वहीं, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने वाले इंवेस्टर्स को एनएसडीएल के शेयरों में करेक्शन के बाद ही निवेश करना सही रहेगा। क्योंकि तब वैल्यूएशन ज्यादा आकर्षक होगा।

41 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ

एनएसडीएल के आईपीओ को निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी के आईपीओ को 41 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ 7.73 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 34.98 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में आईपीओ को 103.97 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, कर्मचारी कोटे में एनएसडीएल के आईपीओ को 15.42 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

