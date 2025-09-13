NSDL Share price falls upto 10 percent but stock price more than 60 percent from IPO 10% टूट चुका है यह स्टॉक, IPO प्राइस से फिर भी 60% ज्यादा, क्या शेयरों पर दांव लगाने का सही समय?, Business Hindi News - Hindustan
NSDL Share price falls upto 10 percent but stock price more than 60 percent from IPO

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 11:33 AM
NSDL Target Price: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (National Securities Depository Ltd) के शेयर शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर 0.87 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1280.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 11 अक्टूबर 2025 को एनएसडीएल के शेयर 1425 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन तब से शुक्रवार की क्लोजिंग तक कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत लुढ़क चुका है। हालांकि, इसके बाद भी यह स्टॉक इश्यू प्राइस से 800 रुपये से 60.08 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या अब कंपनी के शेयरों में गिरावट के बाद इस स्टॉक पर दांव लगाना सही रहेगा या नहीं? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय…

एनएसडीएल की वित्तीय स्थिति कैसी?

मुंबई की इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में पहली तिमाही के दौरान 15.16 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अप्रैल से जून के दौरान एनएसडीएल का नेट प्रॉफिट 89.62 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 77.82 करोड़ रुपये रहा था। भले ही कंपनी का रेवन्यू बढ़ा है। लेकिन रेवन्यू के मोर्चे पर एनएसडीएल को झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 312.02 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 7.49 प्रतिशत घटा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली एनएसडीएल का रेवन्यू 337.29 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, एनएसडीएल का खर्च पहले क्वार्टर में 228.03 करोड़ रुपये रहा था।

एक्सपर्ट्स बुलिश

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरावट में इस शेयर को खरीदा जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने 1250 रुपये का सपोर्ट प्राइस है। 1335 रुपये रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर एनएसडीएल का शेयर 1400 रुपये के लेवल तक जा सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

