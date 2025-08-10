NSDL IPO rally mints 650 baggers from 2 rupees to 1300 rupees ₹2 से ₹1300 तक पहुंच गया भाव, लिस्टिंग के 3 दिन के भीतर IPO ने दिया चौंकाने वाला रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NSDL IPO rally mints 650 baggers from 2 rupees to 1300 rupees

₹2 से ₹1300 तक पहुंच गया भाव, लिस्टिंग के 3 दिन के भीतर IPO ने दिया चौंकाने वाला रिटर्न

कंपनी के शेयर ने केवल तीन कारोबारी दिनों में ही शुरुआती निवेशकों को शेयर बाजार के दिग्गजों में बदल दिया है। निवेशकों को लाखों प्रतिशत का जबरदस्त लाभ हुआ है। एसबीआई, आईडीबीआई बैंक और एसयूयूटीआई ने 650 गुना का जबरदस्त रिटर्न हासिल किया। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 04:29 PM
share Share
Follow Us on
₹2 से ₹1300 तक पहुंच गया भाव, लिस्टिंग के 3 दिन के भीतर IPO ने दिया चौंकाने वाला रिटर्न

NSDL IPO Performance: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के शेयर अपने लिस्टिंग के बाद से ही चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर ने केवल तीन कारोबारी दिनों में ही शुरुआती निवेशकों को शेयर बाजार के दिग्गजों में बदल दिया है। निवेशकों को लाखों प्रतिशत का जबरदस्त लाभ हुआ है। एसबीआई, आईडीबीआई बैंक और एसयूयूटीआई ने 650 गुना का जबरदस्त रिटर्न हासिल किया है, जबकि अन्य प्रमुख निवेशकों को भारी लाभ हुआ है।

₹800 था आईपीओ प्राइस

8 अगस्त को ₹880 पर शुरू होने के बाद जो इसके ₹800 आईपीओ प्राइस से 10% अधिक है। एनएसडीएल के शेयर महज 72 घंटों में इश्यू मूल्य से 62.5% की बढ़ोतरी के साथ ₹1,300.30 पर पहुंच गए हैं। एसबीआई इस सूची में सबसे आगे है। देश के सबसे बड़े बैंक ने ₹1.20 करोड़ खर्च करके मात्र ₹2 प्रति शेयर के भाव पर 60 लाख शेयर (3% हिस्सेदारी) खरीदे। अब उस हिस्सेदारी की कीमत ₹7,801.80 करोड़ है, जिससे ₹7,800.60 करोड़ का कागजी मुनाफा और 6,50,050% का चौंकाने वाला रिटर्न मिला है।

इन बैंकों को भी जबरदस्त फायदा

आईडीबीआई बैंक के 29.98 मिलियन शेयर (14.99% हिस्सेदारी), जिन्हें ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से ₹5.996 करोड़ में खरीदा गया था, अब ₹3,898.80 करोड़ के हो गए हैं। यानी ₹3,892.80 करोड़ का लाभ। एसयूयूटीआई 650 शेयर खरीदने वालों की सूची में शामिल हो गया है। इसके 10.245 मिलियन शेयर (5.12% हिस्सेदारी) ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से ₹2.049 करोड़ के थे और अब इनका मूल्य ₹1,332.68 करोड़ है - यानी ₹1,330.63 करोड़ का लाभ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अधिक भुगतान किया - ₹12.28 प्रति शेयर - लेकिन फिर भी अपने शेष 29.999 मिलियन शेयरों (15% हिस्सेदारी) को शुरुआती ₹36.84 करोड़ से ₹3,900.90 करोड़ में बदल दिया, जो ₹3,864.06 करोड़ का लाभ और 105-बैगर था। एचडीएफसी बैंक के ₹108.29 में खरीदे गए 13.8995 मिलियन शेयर (6.95% हिस्सेदारी) ₹150.54 करोड़ से बढ़कर ₹1,657.54 करोड़ हो गए हैं - 11-बैगर से ₹1,507 करोड़ का लाभ हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ₹5.20 पर खरीदे गए अपने 5.125 मिलियन शेयरों (2.56% हिस्सेदारी) को ₹2.665 करोड़ के निवेश से ₹666.90 करोड़ की होल्डिंग में बदल दिया - ₹664.23 करोड़ के लाभ के साथ 249 शेयरों का लाभ। यह केवल संस्थानों का ही लाभ नहीं है। NSDL के 10.31 लाख खुदरा शेयरधारक, जिन्हें आवंटन मिला है, महत्वपूर्ण लाभ पर बैठे हैं - जब तक कि उन्होंने इसे पहले ही लॉक नहीं कर लिया हो।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।