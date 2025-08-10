₹2 से ₹1300 तक पहुंच गया भाव, लिस्टिंग के 3 दिन के भीतर IPO ने दिया चौंकाने वाला रिटर्न

कंपनी के शेयर ने केवल तीन कारोबारी दिनों में ही शुरुआती निवेशकों को शेयर बाजार के दिग्गजों में बदल दिया है। निवेशकों को लाखों प्रतिशत का जबरदस्त लाभ हुआ है। एसबीआई, आईडीबीआई बैंक और एसयूयूटीआई ने 650 गुना का जबरदस्त रिटर्न हासिल किया।

NSDL IPO Performance: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के शेयर अपने लिस्टिंग के बाद से ही चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर ने केवल तीन कारोबारी दिनों में ही शुरुआती निवेशकों को शेयर बाजार के दिग्गजों में बदल दिया है। निवेशकों को लाखों प्रतिशत का जबरदस्त लाभ हुआ है। एसबीआई, आईडीबीआई बैंक और एसयूयूटीआई ने 650 गुना का जबरदस्त रिटर्न हासिल किया है, जबकि अन्य प्रमुख निवेशकों को भारी लाभ हुआ है।

₹800 था आईपीओ प्राइस 8 अगस्त को ₹880 पर शुरू होने के बाद जो इसके ₹800 आईपीओ प्राइस से 10% अधिक है। एनएसडीएल के शेयर महज 72 घंटों में इश्यू मूल्य से 62.5% की बढ़ोतरी के साथ ₹1,300.30 पर पहुंच गए हैं। एसबीआई इस सूची में सबसे आगे है। देश के सबसे बड़े बैंक ने ₹1.20 करोड़ खर्च करके मात्र ₹2 प्रति शेयर के भाव पर 60 लाख शेयर (3% हिस्सेदारी) खरीदे। अब उस हिस्सेदारी की कीमत ₹7,801.80 करोड़ है, जिससे ₹7,800.60 करोड़ का कागजी मुनाफा और 6,50,050% का चौंकाने वाला रिटर्न मिला है।

इन बैंकों को भी जबरदस्त फायदा आईडीबीआई बैंक के 29.98 मिलियन शेयर (14.99% हिस्सेदारी), जिन्हें ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से ₹5.996 करोड़ में खरीदा गया था, अब ₹3,898.80 करोड़ के हो गए हैं। यानी ₹3,892.80 करोड़ का लाभ। एसयूयूटीआई 650 शेयर खरीदने वालों की सूची में शामिल हो गया है। इसके 10.245 मिलियन शेयर (5.12% हिस्सेदारी) ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से ₹2.049 करोड़ के थे और अब इनका मूल्य ₹1,332.68 करोड़ है - यानी ₹1,330.63 करोड़ का लाभ।